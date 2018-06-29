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16-річний син Деппа і Параді важко хворий, – ЗМІ

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Джонні Депп і Ванесса Параді
Джонні Депп і Ванесса Параді / www.femmeactuelle.fr

Син екс-подружжя Джонні Деппа та Ванесси Параді – Джон Кристофер Депп, серйозно захворів. У західних ЗМІ наразі не знають, чим саме хворий підліток, але через погіршення здоров’я Деппу довелось перервати гастролі, а Ванессі – прем’єру фільму.

Про це повідомляють у західному виданні Public.

За словами журналістів, Деппу довелося терміново перервати гастролі Німеччиною і виїхати до Парижа. Папараці помітили актора в гастрольному автобусі в Мюнхені, який прямував в аеропорт. Чоловіку повідомили про "різке погіршення здоров’я" його 16-річного сина Джека.

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В той же час Параді змушена була пропустили прем’єру фільму "Ніж у серці", де Ванесса грає головну роль. На подію Ванесса не прийшла через поважну причину – вона поїхала додому, оскільки отримала дзвінок, що її сину Джеку стало зле.


Ванесса Параді з сином Джеком та донькою Лілі (архівне фото)

Що саме сталося з хлопцем, не повідомляється, але вже протягом багатьох років спільного сина Деппа та Параді посилено приховують від уваги папараці, на відміну від старшої спільної доньки акторів – 19-річна Лілі Роуз Депп, яка робить активну модельну кар’єру. На дзвінки журналістів щодо інформації про сина екс-подружжя не реагує.

Варто додати, що Ванесса Параді та Джонні Депп були партнерами з 1998 по 2012 рік. Під час стосунків у них народилось двоє дітей – Джек та Лілі. Після розриву стосунків вони залишилися хорошими друзями. 

Нагадаємо, що кіноактор та музикант Джонні Депп зараз переживає не найкращі часи. Нещодавно він вперше прокоментував болісне розлучення з Ембер Хьорд, а також зізнався, що зараз перебуває у скрутному фінансовому становищі, оскільки витратив практично всі гроші, які заробив за роки своєї успішної кінокар'єри, – близько 650 мільйонів доларів. В період гастролей актор також шокував фанатів своїм змарнілим хворобливим виглядом і дав привід чуткам, що він теж серйозно захворів.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Джонні Депп Діти
Джерело: 24 Канал
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