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      16 школярів потрапили в аварію на Дніпропетровщині: є постраждалі

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      ДТП зі школярами на Дніпропетровщині
      ДТП зі школярами на Дніпропетровщині / Dp.npu.gov.ua

      Мікроавтобус з 16 школярами з Полтави потрапив в аварію 28 травня в районі села Кам’яне на Дніпропетровщині. Всіх дітей забрали до лікарні у Дніпрі, їх оглядають лікарні. 2 школярів отримали перелами руки та ключиці.

      ДТП сталася, коли полтавські школярі поверталися додому з екскурсії в Запоріжжі. 42-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, у якому їхали діти, зіткнувся з вантажівкою DAF.

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      На місце аварії прибули слідчі, які працювали там з обома водіями. Задля з’ясування всіх причин ДТП поліція призначить та проведе низку відповідних експертиз.

      Правоохоронці відкрили справу і розслідують аварію як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

      ДТП аварія школярі діти Дніпропетровщина Полтава
      Мікроавтобус, у якому їхали діти, добряче пошкодився після зіткнення з вантажівкою

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      Теги: Новини України Новини Дніпра Новини Полтави Аварії та ДТП Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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