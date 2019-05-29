16 школярів потрапили в аварію на Дніпропетровщині: є постраждалі

Мікроавтобус з 16 школярами з Полтави потрапив в аварію 28 травня в районі села Кам’яне на Дніпропетровщині. Всіх дітей забрали до лікарні у Дніпрі, їх оглядають лікарні. 2 школярів отримали перелами руки та ключиці.

ДТП сталася, коли полтавські школярі поверталися додому з екскурсії в Запоріжжі. 42-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, у якому їхали діти, зіткнувся з вантажівкою DAF.

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На місце аварії прибули слідчі, які працювали там з обома водіями. Задля з’ясування всіх причин ДТП поліція призначить та проведе низку відповідних експертиз.

Правоохоронці відкрили справу і розслідують аварію як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.



Мікроавтобус, у якому їхали діти, добряче пошкодився після зіткнення з вантажівкою