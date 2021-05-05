У Дніпрі на вулиці Данила Галицького вночі на 5 травня неповнолітня дівчина випала з вікна багатоповерхівки. Отримані травми буди несумісні з життям, проте правоохоронці розглядають кілька версій інциденту, окрім самогубства.

Сусіди чули її крики про допомогу, а поруч із тілом перебував агресивний чоловік. Поліція арештувала його, справу розслідують. Актуально Побили дідуся в його квартирі: у Кривому Розі затримали банду грабіжників – фото Що відомо про інцидент в Дніпрі 17-річна дівчина випала з вікна квартири на 5 поверсі близько 1:00.

Перед тим очевидці чули її крики про допомогу.

На місце події викликали екстрені служби, але медики констатували смерть неповнолітньої особи.

Попередній діагноз – закрита черепно-мозкова травма.

Поруч із тілом перебував 35-річний чоловік, який був знайомий із загиблою.

Він пояснив, що у них стався конфлікт ніби то через сигарети. Поводився агресивно, тому поліції довелось надягнути кайданки на дебошира.

У квартирі перебував ще один 36-річний чоловік – він винаймав іншу кімнату в помешканні. Він запевнив, що інший чоловік ніколи фізично не ображав загиблу.

Обох чоловіків затримали. Правоохоронці розпочали розслідування.

Вони мають встановити: інцидент – це вбивство чи нещасний випадок.