Неповнолітня дівчина в Дніпрі випала з вікна: у поліції розглядають версію вбивства

У Дніпрі на вулиці Данила Галицького вночі на 5 травня неповнолітня дівчина випала з вікна багатоповерхівки. Отримані травми були несумісні з життям, проте правоохоронці розглядають кілька версій інциденту, окрім самогубства.
Джерело:"Днепр Оперативный"
Сусіди чули її крики про допомогу, а поруч із тілом перебував агресивний чоловік. Поліція арештувала його, справу розслідують.
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Що відомо про інцидент в Дніпрі
- 17-річна дівчина випала з вікна квартири на 5 поверсі близько 1:00.
- Перед тим очевидці чули її крики про допомогу.
- На місце події викликали екстрені служби, але медики констатували смерть неповнолітньої особи.
- Попередній діагноз – закрита черепно-мозкова травма.
- Поруч із тілом перебував 35-річний чоловік, який був знайомий із загиблою.
- Він пояснив, що у них стався конфлікт ніби то через сигарети. Поводився агресивно, тому поліції довелось надягнути кайданки на дебошира.
- У квартирі перебував ще один 36-річний чоловік – він винаймав іншу кімнату в помешканні. Він запевнив, що інший чоловік ніколи фізично не ображав загиблу.
- Обох чоловіків затримали. Правоохоронці розпочали розслідування.
- Вони мають встановити: інцидент – це вбивство чи нещасний випадок.