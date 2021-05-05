Неповнолітня дівчина в Дніпрі випала з вікна: у поліції розглядають версію вбивства

16:16

У Дніпрі на вулиці Данила Галицького вночі на 5 травня неповнолітня дівчина випала з вікна багатоповерхівки. Отримані травми були несумісні з життям, проте правоохоронці розглядають кілька версій інциденту, окрім самогубства.