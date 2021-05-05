Неповнолітня дівчина в Дніпрі випала з вікна: у поліції розглядають версію вбивства

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У Дніпрі на вулиці Данила Галицького вночі на 5 травня неповнолітня дівчина випала з вікна багатоповерхівки. Отримані травми були несумісні з життям, проте правоохоронці розглядають кілька версій інциденту, окрім самогубства.

Джерело:

"Днепр Оперативный"

Сусіди чули її крики про допомогу, а поруч із тілом перебував агресивний чоловік. Поліція арештувала його, справу розслідують.

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Що відомо про інцидент в Дніпрі

  • 17-річна дівчина випала з вікна квартири на 5 поверсі близько 1:00.
  • Перед тим очевидці чули її крики про допомогу.
  • На місце події викликали екстрені служби, але медики констатували смерть неповнолітньої особи.
  • Попередній діагноз – закрита черепно-мозкова травма.
  • Поруч із тілом перебував 35-річний чоловік, який був знайомий із загиблою.
  • Він пояснив, що у них стався конфлікт ніби то через сигарети. Поводився агресивно, тому поліції довелось надягнути кайданки на дебошира.
  • У квартирі перебував ще один 36-річний чоловік – він винаймав іншу кімнату в помешканні. Він запевнив, що інший чоловік ніколи фізично не ображав загиблу.
  • Обох чоловіків затримали. Правоохоронці розпочали розслідування.
  • Вони мають встановити: інцидент – це вбивство чи нещасний випадок.
Зверніть увагу! В Миколаєві 4 травня знайшли тіло 20-річної дівчини, яку шукали понад добу. Його виявили у акваторії річки Південний Буг без очевидних ознак насильницької смерті.