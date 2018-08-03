17-разовий чемпіон України з волейболу "Локомотив" знався з участі в чемпіонаті

Наступний сезон Чемпіонату України з волейболу відбудеться без команди, яка 17 разів ставала переможцем. Мова йде про харківський "Локомотив".

Президент клубу Євген Щербина заявив, що клуб не має фінансів для виступів у Суперлізі. До цього команда вже відмовилася від участі в єврокубках (там Україну представлятиме чемпіон країни львівські "Барком-Кажани" та хмельницький "Новатор").

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Євген Щербина також заявив, що клуб надав статус вільних агентів майже сім гравцям, адже в бюджеті немає грошей, щоб виплачувати їм зарплату. Відтак поки не цілком зрозуміло, де саме і ким саме виступатиме "Локомотив" у наступному сезоні. Ймовірно команда гратиме у Вищій лізі.

Варто зазначити, що минулий сезон "Локомотив" закінчив на другій сходинці, поступившись "Барком-Кажани". Їм же харківська команда програла і Кубок України. До цього "Локомотив" 17 разів ставав чемпіоном України, а також 13 разів вигравав Кубок.

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