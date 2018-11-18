17-річна гонщиця потрапила у жахливу ДТП на перегонах Формули-3: відео

Гонщиця з Німеччини Софія Флерш потрапила у жахливу аварію під час перегонів Формули-3. Дівчина не впоралася з керуванням на повороті та після зіткнення з бордюром вилетіла за межі кола в огорожу.

Директор Гран-прі (назва Формули-3) в Макао одразу випустив червоні прапори та зупинив гонку, а інші автомобілі відправив на піт-лейн.

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Окрім Софії Флерш, в результаті аварії постраждало п'ятеро людей, які були доставлені в госпіталь.

Відео з місця аварії



Фото з аварії

На своїй сторінці в соціальній мережі Софія повідомила, що з нею все в порядку.

"Просто хотіла дати всім знати, що я в порядку, але хірургічне втручання все-таки буде, завтра вранці. Дякую всім за підтримку в повідомленнях", – йдеться в дописі гонщиці.

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official @MercedesAMGF1 who are taking great care of me.

Thanks to everybody for the Supporting messages.

Update soon. — Sophia Floersch (@SophiaFloersch) November 18, 2018

Що таке чемпіонат Формула-3?Це один з європейських чемпіонатів класу машин з відкритими колесами, розрахований на проведення на спеціальних трасах. Серія існувала в 2003-2012 роках та створена для виховання молодих гонщиків. Чинний чемпіон континентальної Формули-3 – 19-річний син легенди Формули-1 Міхаеля Шумахера Мік. Цього року гонка проходила в Макао (Китай).