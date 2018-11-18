19:41
18 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Високі гості і маленький Вова. Нова презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:44, 17 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Радикальний Апполон. "Етика" Барни
      Вєсті.UA
      19:10, 17 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ

      17-річна гонщиця потрапила у жахливу ДТП на перегонах Формули-3: відео

      886 Читать новость на русском
      Гонщиця з Німеччини Софія Флерш
      Гонщиця з Німеччини Софія Флерш / Фото з відкритих джерел

      Гонщиця з Німеччини Софія Флерш потрапила у жахливу аварію під час перегонів Формули-3. Дівчина не впоралася з керуванням на повороті та після зіткнення з бордюром вилетіла за межі кола в огорожу.

      Директор Гран-прі (назва Формули-3) в Макао одразу випустив червоні прапори та зупинив гонку, а інші автомобілі відправив на піт-лейн.

      Читайте також: Український пілот дебютував у тестах Формули-4: фото та відео

      Окрім Софії Флерш, в результаті аварії постраждало п'ятеро людей, які були доставлені в госпіталь.

      Відео з місця аварії

      Фото з аварії
      Фото з аварії

      На своїй сторінці в соціальній мережі Софія повідомила, що з нею все в порядку.

      "Просто хотіла дати всім знати, що я в порядку, але хірургічне втручання все-таки буде, завтра вранці. Дякую всім за підтримку в повідомленнях", – йдеться в дописі гонщиці. 

      Що таке чемпіонат Формула-3?Це один з європейських чемпіонатів класу машин з відкритими колесами, розрахований на проведення на спеціальних трасах. Серія існувала в 2003-2012 роках та створена для виховання молодих гонщиків. Чинний чемпіон континентальної Формули-3 – 19-річний син легенди Формули-1 Міхаеля Шумахера Мік. Цього року гонка проходила в Макао (Китай).

      Теги: Аварії та ДТП Спорт Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Дивний тренд політиків, мітинги під будинком Авакова та втрати на Донбасі – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Дивний тренд політиків, мітинги під будинком Авакова та втрати на Донбасі – топ-5 відео тижня
      41
      "Рана еще слишком живая": о луганской жизни, которая не повторится
      сьогодні , 19:00 "Рана еще слишком живая": о луганской жизни, которая не повторится
      Ольга Черненко 340
      Янукович потрапив до лікарні: що про це відомо
      сьогодні , 18:01 Янукович потрапив до лікарні: що про це відомо
      8291
      Феномен податківця: чи вдасться ще одному очільнику фіскальної служби втекти від правосуддя
      сьогодні , 18:00 Феномен податківця: чи вдасться ще одному очільнику фіскальної служби втекти від правосуддя
      Дмитро Гнап 234
      Український бізнес, що процвітає або Як за 300 гривень стати власником заводу
      сьогодні , 17:00 Український бізнес, що процвітає або Як за 300 гривень стати власником заводу
      Дмитро Гнап 791
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      У Німеччині вирішили радикально боротися з незаконними мігрантами
       9 січня 2017 , 23:17
      Коли на Місяці існувала атмосфера: вчені провели дослідження
       9 жовтня 2017 , 12:16
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук