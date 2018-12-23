17-річна українка Магучіх побила рекорд Європи в стрибках у висоту: відео

17-річна українська висотниця Ярослава Магучіх побила юніорський рекорд Європи (U-20) в приміщеннях на перших змаганнях у зимовому сезоні.

Магучіх узяла планку на висоті 1,96 метра, що стало новим юніорським рекордом Європи. Колишнє досягнення також належало українці – в лютому 2014 року Ірина Геращенко на змаганнях в Сумах узяла висоту 1,95 метра.

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Загальну перемогу здобула найсильніша стрибунка світу росіянка Марія Ласіцкене – 2.00 м. Друге місце з результатом 1.98 м посіла українка Катерина Табашник.

А замкнула трійку призерів ще одна українка – Юлія Левченко. Вона також взяла висоту 198 м, але лише з третьої спроби.

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