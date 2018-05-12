17-річна українська тенісистка зіграє у фіналі турніру у Франції

Українська тенісистка Даяна Ястремська зіграє у фіналі турніру ITF Кань-сюр-Мер. Там їй протистоятиме 22-літня Ребекка Петерсон зі Швеції.

Українка не мала проблем у півфіналі, за трохи більше, аніж годину обігравши Андрея Петковіч, яка є 105-ою ракеткою світу. Українка – лише 180-та.

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У першому сеті німкеня зуміла взяти лише дві свої подачі – першу та останню і поступитися 6:2. У другому сеті Петковіч не зуміла відійти від поразки і поступилася 6:1.

Варто додати, що призовий фонду турніру – 100 тисяч доларів. Фінал відбудеться 13 травня о 15:00 годині.

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