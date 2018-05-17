Пасажири у вишиванках зможуть безкоштовно проїхатися у київському метро
Кожна людина, вдягнена у вишиванку, зможе безкоштовно проїхати у метро Києва в День вишиванки – 17 травня.
Про це повідомляє прес-служба київського метро у Facebook.
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Таку акцію спільно підготували Київський метрополітен, організація "Всесвітній день вишиванки" та "ПриватБанк". Пасажирам у вишиванці банк оплатить проїзд безконтактною карткою.
Афіша акції
Однак, акція діятиме не весь день, а з 8:00 до 11:00, і тільки на станціях "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Золоті ворота", "Либідська", "Університет" та "Арсенальна".
Джерело: 24 Канал
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