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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Пасажири у вишиванках зможуть безкоштовно проїхатися у київському метро

347 Читать новость на русском
День Вишиванки
День Вишиванки / www.uarp.org

Кожна людина, вдягнена у вишиванку, зможе безкоштовно проїхати у метро Києва в День вишиванки – 17 травня.

Про це повідомляє прес-служба київського метро у Facebook.

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Таку акцію спільно підготували Київський метрополітен, організація "Всесвітній день вишиванки" та "ПриватБанк". Пасажирам у вишиванці банк оплатить проїзд безконтактною карткою.


Афіша акції

Однак, акція діятиме не весь день, а з 8:00 до 11:00, і тільки на станціях "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Золоті ворота", "Либідська", "Університет" та "Арсенальна".

Теги: День вишиванки Новини України Новини Києва метро
Джерело: 24 Канал
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