До Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомлення про аварію надійшло 7 листопада, о 22:12. ДТП сталася у селі Тритузне Солонянської селищної територіальної громади Дніпровського району.

Читайте також Злетіли з дороги: у "п'яній" ДТП на Сумщині загинув 18-річний пасажир

Хлопець в'їхав у дерево

За вказаною адресою на місце інциденту виїхали рятувальники. Там вони з'ясували, що водій легковика "ВАЗ 2106" не впорався з керуванням та з'їхав в кювет. У результаті автівка зіткнулася з деревом, а водія затисло конструкціями пошкодженої машини.



На Дніпропетровщині хлопець в'їхав на авто у дерево / Фото ДСНС

Рятувальникам довелося витягати постраждалого з авто

Надзвичайники, використовуючи аварійно-рятувальне обладнання, деблокували 18-річного хлопця з авто. Після цього передали медикам швидкої допомоги для подальшої госпіталізації.

До робіт залучали 3 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.



Водія витягали з машини рятувальники / Фото ДСНС

Зверніть увагу! Нещодавно у Кривому Розі зіткнулися 2 автомобілі, серед яких було таксі. В одній з автівок їхала 7-річна дівчинка. Дитина отримала серйозні травми.