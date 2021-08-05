У Дніпрі 18-річний хлопець стріляв з балкона з пістолета

На Панікахи в Дніпрі 18-річний хлопець влаштував стрілянину на балконі. Відомо, що молодий чоловік стріляв зі стартового пістолета заради цікавості.

У поліцію про це повідомив чоловік 5 серпня, який проходив повз. Правоохоронці підтвердили інформацію журналістам 24 каналу.

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Хотів спробувати, як це

Поліцейські швидко приїхали на місце події і знайшли хлопця, який влаштував стрілянину. Йому – 18 років. Молодий чоловік стріляв із балкона квартири, яку орендував.

Під час розмови з поліцією хлопець казав, що не причетний до цього. Потім він таки зізнався і зазначив, що робив це з цікавості. Він лише хотів перевірити стартовий пістолет.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Зброю у хлопця вилучили. Оскільки це був стартовий пістолет, то дозволу на нього не потрібно. Згодом молодика відвезли до слідчих. Деталі ще встановлюють.

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