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      180 кілограмів наркотиків: СБУ продовжує боротьбу з російським наркосиндикатом

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      Вилучені наркотики
      Вилучені наркотики / СБУ

      Розгалужена мережа з продажу наркотиків працює в Україні з 2014 року. Реалізація речовин здійснювалась через чат-боти в месенджері Telegram за криптовалюту. За роки слідства затримано понад 1000 учасників синдикату.

      Служба безпеки повідомляє, що затримано 28 членів угруповання "Хімпром", які відповідали за роботу "офісів" із продажу наркотиків. Під час обшуків правоохоронці вилучили десятки мільйонів доларів, зброю та 180 кілограмів наркотиків, а також викрили діяльність нарколабораторії.

      Цікаво: СБУ закрила один з найбільших в історії України каналів контрабанди: фото та відео

      Відомо, що керівники "Хімпрому" постійно проживають у Росії та наразі перебувають у міжнародному розшуку. Зловмисники навіть після викриття мережі продовжили активно відновлювати свою роботу у багатьох регіонах України. Їхні методи залишилися тими ж – продаж наркотиків через "закладки" за допомогою сумнівних сайтів та телеграм-ботів. Товар продавали за криптовалюту, яка згодом переводилась у готівку. 

      Правоохоронці знайшли нарколабораторію, яка щомісяця виготовляла понад 200 кілограмів наркотиків. Оперативники затримали двох ІТ-спеціалістів, які забезпечували роботу ще 40 членів угруповання. Також під час обшуків СБУ знайшла дві реактивні протитанкові гранати РПГ-22, чорнові записи та "бухгалтерію" наркоділків.

      Матеріали розслідування/ Фото СБУ

      Крім цього Служба безпеки повідомила, що керівництвом угруповання було профінансовано мітинг під стінами Генпрокуратури. Активісти звинувачували правоохоронців нібито у "кришуванні" наркосиндикату.

      Раніше спецслужби вже проводили операцію щодо наркосиндикату "Хімпром". Було затримано близько 1000 осіб. Зі слів Генпрокурора Юрія Луценка, це була найрезультативніша антинаркотична операція. Детальніше читайте тут. 

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      Теги: Новини Києва Новини України Кримінальні новини Кримінал ГПУ Новини криміналу і ДТП СБУ Наркотики
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