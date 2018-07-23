180 років в’язниці для українців у Греції: як не опинитись на їхньому місці та чому це важливо

20 липня у Греції відбувся суд над українським музикантом, фронтменом гурту "Перкалаба" Сергієм Шваюком та його другом Петром Литвинчуком. Вісім місяців вони чекали на це засідання. У підсумку українців засудили до 180 років в'язниці сумарно. Причина – перевезення нелегальних мігрантів.

У тому, що сталось з українцями та як не втрапити у таку саму халепу, розбирались журналісти 24 каналу.

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Як українські музиканти опинились у Греції?

Поїхали підзаробити. Ще до оголошення вироку в ефірі одного з українських телеканалів Петро Литвинчук розповів, що вони зі Шваюком погодилися на пропозицію трошки підробити від випадкового знайомого. Їм запропонували протягом трьох тижнів працювати на яхті, яка повинна була возити туристів уздовж узбережжя Туреччини.

Новий знайомий запропонував музикантам 2,5 тисячі доларів заробітку кожному за три тижні роботи, обіцяв офіційний контракт, який потрібно було підписати вже у Туреччині, при цьому роботодавець навіть взяв на себе всі витрати на переїзд та проживання, поселивши їх у місцевому готелі. Кілька днів українці прожили там, потім їм показали яхту, на якій вони мали працювати, і пояснили, як нею управляти. Лише на місці з'ясували, що вони не будуть помічниками капітана, як обіцяли раніше, а виступатимуть як єдині члени екіпажу судна.

Чому їх заарештували?

Через те, що вони працювали не з туристами. Їх змусили перевозити мігрантів. Під час першого завдання українці мали забрати туристів з поламаної яхти – їм вказали GPS-координати в морі, де перебувало зламане судно. Але воно, за словами Литвинчука, виявилось переповненим біженцями з Близького сходу. На цій яхті, як розповів він, перебували також озброєні турки. Вони відібрали в українців мобільні телефони та заблокували їм доступ до інших засобів зв'язку. Мати Литвинчука також повідомляла, що їм погрожували фізичною розправою. Тим часом на яхту, на якій працювали українці, почали перевантажуватися пакистанці – 63 особи.

Озброєні турки наказали українцям плисти до Італії. Але вже через кілька днів плавання яхту затримала берегова охорона неподалік від Греції. Українців звинуватили у незаконному перетині кордонів країни Європейського Союзу, створення небезпеки для життя людей через перезавантаження яхти та відсутність рятувальних засобів. Вони не мали документів на управління яхтою. Вони нелегально перевозили пакистанців. Так українці потрапили за ґрати за звинуваченням у незаконному перевезенні мігрантів.

Чому присудили аж до 180 років в’язниці?

Тому що Греція надзвичайно суворо ставиться до нелегального перевезення біженців з країн Африки та Близького Сходу. Вона стала країною, яка протягом останніх кількох років є своєрідними "воротами" у Європу для десятків тисяч мігрантів та біженців, які часто віддають контрабандистам до кількох тисяч євро, аби потрапити на територію ЄС. Вже кілька років Греція не справляється із навалою такої кількості нелегальних мігрантів. Тому і реагує на все, пов’язане із цим питанням, дуже гостро.

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Юрист-міжнародник Ігор Руденко пояснив 24 каналу, що термін Шваюку та Литвинчуку рахували згідно з чинним у Греції законом, який передбачає ув'язнення у три роки за перевезення одного нелегального мігранта. До того ж, кожен випадок розглядається окремо. Тобто, якщо йдеться про перевезення, наприклад, 60-ти мігрантів, то наших моряків мали б засудити до 180 років кожного. Насправді ж, максимальний термін ув'язнення у Греції становить 25 років. Це означає, що вирок у 180 років позбавлення волі буде фактично прирівнюватись до 25 років.

Чи можна їм допомогти?

Можна. Юристи кажуть, що у цій справі потрібна підтримка з боку держави і суспільства. Адже є процедури, з допомогою яких можна зменшити терміни покарання, або навіть досягти умовно-дострокового звільнення.

У МЗС запевняють: є підстави сподіватися, що 6 років за кожного буде зменшено до 5-ти, а це означатиме перекваліфікацію статті на 1/5 або 1/3 терміну загального відбуття терміну покарання (т.зв. "філакіси") і – звільнення, можливо, через нетривалий проміжок часу. За інформацією консула, який був присутній на судовому засіданні, адвокат українців уже готує апеляцію.

Чому це важливо?

Тому що жертвою подібної махінації може стати практично кожен, у кого виникне бажання заробити гроші за кордоном. Тому що історія зі Шваюком та Литвинчуком – далеко не перша. Вона навіть не у першій десятці списку таких історій. За даними заступника директора Департаменту консульської служби МЗС Василя Кирилича, у Греції за перевезення нелегальних мігрантів затримано або засуджено понад 150 українців. І кількість затриманих за контрабанду людей українців зростає. Тому що подібні махінації мають безліч варіацій, які можуть стосуватися не лише контрабанди людей.

Що робити, аби не опинитись на їхньому місці?

Прискіпливіше ставитись до тих, хто пропонує роботу. Якщо зважились на нелегальне працевлаштування – мусите мати медичну страховку та достатню кількість перевірених знайомих у місті, до якого збираєтесь виїжджати. Не женіться за великими грошима на легкій роботі, яка не вимагає від вас якихось особливих знань та навичок.

Якщо не хочете ризикувати і плануєте працювати офіційно, то будьте уважні: