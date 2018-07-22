180 років в'язниці отримав музикант відомого українського гурту: деталі

20 липня у Греції в місті Пірей відбувся суд над українським музикантом Сергієм Шваюком, що є учасником івано-франківського гурту "Перкалаба", та його другом Петром Литвинчуком. У підсумку українців засудили до 180 років в'язниці. Причина – перевезення нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на перекладачку прокуратури міста Пірей Лідію Костів.

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За її словами, відповідно до грецького законодавства, чоловіки вчинили правопорушення одразу за кількома статтями: зокрема, незаконний перетин кордонів країни Європейського союзу, створення небезпеки для життя людей через перезавантаження яхти, відсутність рятувальних засобів.

“Також під час затримання у Петра та Сергія не було документів на керування яхтою”, – додала перекладачка.

Як підкреслив адвокат українців Захаріяс Кессес, такі великі терміни зумовлено особливостями грецького законодавства.

"Окрім Петра Литвинчука та Сергія Шваюка, на яхті були ще 63 нелегальних мігранти. Під час оголошення вироку за кожного нелегального мігранта можуть додавати 10-15 років. Першопочатково їм загрожувало 630 років за гратами”, – пояснив правозахсиник.

Водночас у матеріалі підкреслюється, що упродовж останніх кількох років до грецьких в’язниць за перевезення незаконних мігрантів потрапили сотні громадян України.

За інформацією Міністерства закордонних справ, зараз у в’язницях по всій Греції перебуває близько 150 українців, засуджених за схожими обвинуваченнями. І деякі їхні вироки сягають більш ніж 600 років. За словами рідних і адвокатів, більшість засуджених вчиняли злочин не свідомо або під примусом,

– зазначають журналісти.

Рідні ув’язнених Шваюка ти Литвинчука також запевняють, що чоловіки не мали наміру йти на злочин і в такій ситуації опинилися примусово.

Так, матір Петра Литвинчука зі свого блоку розповіла, що вони поїхали до Туреччини на цілком законну роботу.

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"Їм пропонували бути помічниками капітана на прогулянковій яхті. Невдовзі, уже в Туреччині, працедавці змусили українців перевозити на яхті мігрантів. Для цього — невідомі озброєні люди навіть погрожували Литвинчуку і Шваюку фізичною розправою. Коли їх затримала берегова охорона Греції, вони якийсь час не знали, у чому їх звинувачують. Тут і вони постраждали, оскільки їх змусили до керування цієї яхти”, – стверджує жінка

Журналісти з’ясували, що на таку роботу в Туреччині українців вербують, найчастіше, в морських регіонах України.

"Ми опитали низку сімей ув’язнених громадян і довідалися, що українцям справді пропонували законну роботу та хороший заробіток на туристичних яхтах у Туреччині — близько 2-3 тисяч доларів. Якщо вірити рідним ув’язнених, жоден з них не знав, що частиною роботи будуть перевезення нелегалів.", – підсумовується у публікації.