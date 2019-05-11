187 країн уклало глобальний пакт із боротьби з пластиковим сміттям

Представники 187 країн уклали договір, який регулює глобальний експорт пластикового сміття до країн, що розвиваються.

Як повідомляє Deutsche Welle, відбулося це у Женеві у присутності 1,4 тисячі представників, які протягом 12 днів проводили консультації.

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Сам пакт є доповненням до ухваленої в 1989 році Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням.

Міністр охорони навколишнього середовища Німеччини Свенья Шульце зазначила, що прийнятий договір доводить, що світова спільнота здатна приймати спільні заходи в сфері захисту навколишнього середовища.

Жорсткість правил експорту, передбачених Базельською конвенцією, є великим прогресом і дієвим заходом проти зростання обсягів сміття в морях,

– підкреслила чиновниця.

Пакт забезпечує можливість для країн, що розвиваються, відхиляти ввезення на їх територію сміття з інших країн. Угода є обов'язковою для виконання, вказав виконавчий секретар Програми ООН з довкілля (ЮНЕП) Рольф Пайєт.

За даними присутніх на конференції експертів, щорічно в морях виявляється близько 8 мільйонів тонн пластикових відходів. Низка країн, зокрема, США і Канада, вже багато років вивозять пластикове сміття до азіатських країн, стверджуючи, що його там належним чином переробляють.

"При цьому велика частина забруднених змішаних відходів не може бути перероблена і вивозиться на звалища, спалюється або знаходить шлях в океани", – заявила експерт екологічної організації IPEN Сара Броше.

Скільки часу розкладається сміття: дивіться інфографіку: