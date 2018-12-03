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      18-літній російський футболіст замерз на смерть після п’янки: деталі трагедії

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      Олексій Ломакін помер
      Олексій Ломакін помер / ФК "Локомотив" (Москва)

      У Росії знайшли мертвим 18-літнього футболіста московського "Локомотива" Олексія Ломакіна. Він замерз в одному з районів Москви.

      Ще 30 листопада мама Олексія Ломакіна заявила, що її син пропав. В цей день він поїхав на медичні процедури в один зі спортивних центрів клубу. Юнак мав там переночувати. З цього дня він перестав виходити на зв’язок.

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      Його телефон з’явився у мережі лише 2 грудня. Виявилося, що хлопець забув рюкзак в салоні таксі. Там він був разом зі своїм другом Іваном. Останній розповів, що вони вживали алкоголь, але не пам’ятає де і коли.

      При цьому матір Олексія заявила, що її син вживає лікарський препарат "Тропікамід", від якого "його поведінка стає неадекватною".

      Тіло Олексія Ломакіна виявили в московському районі Братєєво 3 грудня – він замерз на смерть.

      У клубі вже підтвердили його смерть.

      Теги: Новини Росії Спорт Футбол Втрати
      Джерело: 24 Канал
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