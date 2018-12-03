18-літній російський футболіст замерз на смерть після п’янки: деталі трагедії

У Росії знайшли мертвим 18-літнього футболіста московського "Локомотива" Олексія Ломакіна. Він замерз в одному з районів Москви.

Ще 30 листопада мама Олексія Ломакіна заявила, що її син пропав. В цей день він поїхав на медичні процедури в один зі спортивних центрів клубу. Юнак мав там переночувати. З цього дня він перестав виходити на зв’язок.

Читайте також: Помер ще один легендарний гравець "Динамо" Віктор Матвієнко

Його телефон з’явився у мережі лише 2 грудня. Виявилося, що хлопець забув рюкзак в салоні таксі. Там він був разом зі своїм другом Іваном. Останній розповів, що вони вживали алкоголь, але не пам’ятає де і коли.

При цьому матір Олексія заявила, що її син вживає лікарський препарат "Тропікамід", від якого "його поведінка стає неадекватною".

Тіло Олексія Ломакіна виявили в московському районі Братєєво 3 грудня – він замерз на смерть.

У клубі вже підтвердили його смерть.