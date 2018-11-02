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      18-річна чемпіонка Європи разом зі своїм хлопцем загинула під час пожежі

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      Фото – пожежа
      Фото – пожежа

      18-річна британська плавчиня Тазмін П'ю разом зі своїм 21-річним хлопцем Джошом Кірком загинула під час пожежі в своєму будинку.

      Пожежа сталася в британському місті Вустер в неділю, 28 жовтня. Причина загоряння, на даний момент, не з'ясована, поліція проводить розслідування події. Підозрюваних немає. Про це повідомляє Sky News.

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      Лікарі швидкої допомоги спробували врятувати молодих, але зробити цього не змогли.

      Зазначимо, що в 2015 році П'ю завоювала бронзу юнацьких Ігор Співдружності, а в 2016 році стала переможницею чемпіонату Європи серед юніорів.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Пожежа плавання
      Джерело: 24 Канал
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