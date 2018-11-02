18-річна чемпіонка Європи разом зі своїм хлопцем загинула під час пожежі
18-річна британська плавчиня Тазмін П'ю разом зі своїм 21-річним хлопцем Джошом Кірком загинула під час пожежі в своєму будинку.
Пожежа сталася в британському місті Вустер в неділю, 28 жовтня. Причина загоряння, на даний момент, не з'ясована, поліція проводить розслідування події. Підозрюваних немає. Про це повідомляє Sky News.
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Лікарі швидкої допомоги спробували врятувати молодих, але зробити цього не змогли.
Зазначимо, що в 2015 році П'ю завоювала бронзу юнацьких Ігор Співдружності, а в 2016 році стала переможницею чемпіонату Європи серед юніорів.
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Джерело: 24 Канал
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