18-річна донька Джонні Деппа оголилася у сміливій зйомці: фото
16:30, сьогодні 1403 Читать новость на русском
Донька акторів Джонні Деппа та Ванесси Параді, 18-річна модель Лілі-Роуз оголилася для відвертої зйомки.
Автор фотосету – Люк Гілфорд, за його словами, головною ідеєю зйомки стала близькість.
Один з образів Лілі-Роуз – це відтворення давньої зйомки Параді. На юну модель надягли таку ж саму перуку.
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Як розповів фотограф, найбільше його вразили фото, на яких Лілі-Роуз плаче, оскільки вони "дуже чесні".
Джерело: 24 Канал
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