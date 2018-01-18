18-річна донька Джонні Деппа оголилася у сміливій зйомці: фото

Донька акторів Джонні Деппа та Ванесси Параді, 18-річна модель Лілі-Роуз оголилася для відвертої зйомки.

Автор фотосету – Люк Гілфорд, за його словами, головною ідеєю зйомки стала близькість.

Один з образів Лілі-Роуз – це відтворення давньої зйомки Параді. На юну модель надягли таку ж саму перуку.

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Як розповів фотограф, найбільше його вразили фото, на яких Лілі-Роуз плаче, оскільки вони "дуже чесні".

Допис, поширений Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp) 17 Січ 2018 р. о 12:59 PST

Допис, поширений Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp) 17 Січ 2018 р. о 10:21 PST