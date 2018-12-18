18-річна українка Білодід визнана найкращою дзюдоїсткою світу

Українка Дар'я Білодід визнана кращою дзюдоїсткою світу у ваговій категорії до 48 кілограм.

В оновленому рейтингу міжнародної федерації дзюдо наймолодша чемпіонка світу в історії впевнено лідирує.

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Українка має перевагу в 17 пунктів перед найближчою суперницю – дзюдоїсткою з Монголії Уранцецег Мунхбат.

Нагадаємо, що українська дзюдоїстка Дар’я Білодід, яка виборола титули чемпіонки світу у всіх вікових категоріях, отримала звання "Заслужений майстер спорту України".