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      18-річний футболіст "Динамо" визнаний найдорожчим українським форвардом

      301 Читать новость на русском
      Владислав Супряга
      Владислав Супряга

      Футболіст київського "Динамо" Владислав Супряга визнаний найдорожчим українським нападником за версією порталу Transfermarkt.

      Варість Супряги оцінюється в 4,5 мільйона євро. У поточному сезоні Супряга взяв участь в 10-ти поєдинках за перший склад "Динамо", провів на полі 393 хвилини і відзначився однією результативною передачею. Супряга перейшов у "Динамо" з "Дніпра-1" в серпні 2018 року.

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      На другому місці розташувався Роман Яремчук з "Гента" (3,5 мільйона євро), трійку замикає Артем Бесєдін з "Динамо", його ціна – 2,5 мільйона євро.

      В топ-10 також входять Олександр Гладкий ("Різеспор"), Артем Кравець ("Кайсеріспор"), Борис Тащі ("Дуйсбург") – всі вони оцінюються в 1 мільйон євро. Філіп Будковський ("Сошо") – 900 тисяч, Роман Зозуля ("Альбасете"), Адерінсола Есеола ("Кайрат") і Андрій Борячук ("Маріуполь") – по 800 тисяч.

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      Теги: Футбол Спорт Динамо
      Джерело: 24 Канал
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