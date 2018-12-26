18-річний футболіст "Динамо" визнаний найдорожчим українським форвардом

Футболіст київського "Динамо" Владислав Супряга визнаний найдорожчим українським нападником за версією порталу Transfermarkt.

Варість Супряги оцінюється в 4,5 мільйона євро. У поточному сезоні Супряга взяв участь в 10-ти поєдинках за перший склад "Динамо", провів на полі 393 хвилини і відзначився однією результативною передачею. Супряга перейшов у "Динамо" з "Дніпра-1" в серпні 2018 року.

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На другому місці розташувався Роман Яремчук з "Гента" (3,5 мільйона євро), трійку замикає Артем Бесєдін з "Динамо", його ціна – 2,5 мільйона євро.

В топ-10 також входять Олександр Гладкий ("Різеспор"), Артем Кравець ("Кайсеріспор"), Борис Тащі ("Дуйсбург") – всі вони оцінюються в 1 мільйон євро. Філіп Будковський ("Сошо") – 900 тисяч, Роман Зозуля ("Альбасете"), Адерінсола Есеола ("Кайрат") і Андрій Борячук ("Маріуполь") – по 800 тисяч.

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