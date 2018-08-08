18-річний футболіст збірної України перейде в "Динамо" за 7,5 млн євро

Форвард СК "Дніпро-1" Владислав Супряга близький до переходу в київське "Динамо".

Владислав Супряга на 99% стане гравцем "Динамо". Про це повідомили ведучі YouTube-передачі "ТаТоТаке" Сергій Болотніков і Костянтин Андріюк.

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Зазначається, що сума компенсації за молодого форварда буде вдвічі меншою, ніж про це говорив президент СК "Дніпро-1" Юрій Береза – 7,5 млн євро.

Владислав Супряга є вихованцем "Дніпра", але на професійному рівні почав грати за СК "Дніпро-1". У минулому сезоні він провів 22 матчі в Другій лізі, в яких забив 7 м'ячів. Також 18-річний нападник прекрасно себе проявив на юнацькому Євро-2018 (U-19) і потрапив до символічної збірної за підсумками турніру.

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