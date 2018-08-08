12:13
8 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 14°C
  • четвер
    27°C 19°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    29°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Судний день Патріарха Кірілла. Російський Діснейленд
Вєсті Кремля
21:15, 7 серпня
Вєсті.UA. Де пропав Порошенко. Ляшко готовий стати братом Добкіна
Вєсті.UA
19:25, 7 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

18-річний футболіст збірної України перейде в "Динамо" за 7,5 млн євро

408 Читать новость на русском
Владислав Супряга стане гравцем "Динамо"
Владислав Супряга стане гравцем "Динамо"

Форвард СК "Дніпро-1" Владислав Супряга близький до переходу в київське "Динамо".

Владислав Супряга на 99% стане гравцем "Динамо". Про це повідомили ведучі YouTube-передачі "ТаТоТаке" Сергій Болотніков і Костянтин Андріюк.

Читайте також: "Динамо" зіграло у нічию зі "Славією" у кваліфікації Ліги Чемпіонів

Зазначається, що сума компенсації за молодого форварда буде вдвічі меншою, ніж про це говорив президент СК "Дніпро-1" Юрій Береза – 7,5 млн євро.

Владислав Супряга є вихованцем "Дніпра", але на професійному рівні почав грати за СК "Дніпро-1". У минулому сезоні він провів 22 матчі в Другій лізі, в яких забив 7 м'ячів. Також 18-річний нападник прекрасно себе проявив на юнацькому Євро-2018 (U-19) і потрапив до символічної збірної за підсумками турніру.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Футбол Новини спорту Динамо
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Роббен сам вирішить, коли буде готовий грати
 20 червня 2010 , 17:16
Лукаш Росол капітулював перед Бйорном Фау у Mercedes Cup
 12 липня 2012 , 10:27
"Динамо" - "Валенсія". Матч відбудеться не в Києві
 19 лютого 2014 , 15:43
До збірної України можуть викликати Караваєва та Малиновського
 15 жовтня 2014 , 23:39
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук