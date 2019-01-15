18-річний хакер з Непалу стомився чекати на візу і зламав сайт МЗС України

Арбін Годар приїхав восени 2018 року до України на регулярний захід для так званих "білих хакерів". Та перед тим, очікуючи на візу, зламав сайт Міністерства закордонних справ України і отримав доступ до всіх паспортів українців.

Про це у інтерв'ю виданню Liga.net розповів співзасновник Hacken Дмитро Будорін.

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За його словами, Годар – надзвичайно талановитий юний хакер. Українську візу він отримував через сайт МЗС, але той з якихось причин погано оновлювався.



Дмитро Будорін з непальським хакером Арбіном Годаром

Тож хлопчина вирішив допомогти урядовцям, виявивши "діри" у безпеці. Щоправда, при цьому він отримав доступ до закордонних паспортів усіх українців.

Про цей баг ми повідомили міністерство і там, звісно, подякували. Запропонували хлопцю завітати в гості, щоб вручити йому сертифікат. Утім, Годар відмовився відвідувати державні органи,

– додав Будорін.

До слова, цей же непалець знайшов найкрутіший баг в компанії Uklon буквально за якихось півгодини, тож і виграв на з'їзді "білих хакерів" приз за найкрутішу знайдену уразливість – 1500 доларів.

Що таке Hacken і хто такі "білі хакери"? Мова йде про спеціалізовану платформу, яка об'єднує хакерів, що прагнуть виявляти недоліки безпеки на серверах та сайтах різних державних установ, банків, організації тощо. Про ці недоліки хакери, які працюють відкрито, а тому отримали назву "білі", повідомляють у ті структури, де виявлено недоліки. І за це зазвичай отримують винагороду. Також вони беруть участь у конкурсах, коли та чи інша компанія сама просить хакерів виявити "діри" у їх кібербезпеці.