18-річний харків'янин отримав 5 років ув'язнення за розповсюдження метамфетаміну

Красноградський районний суд у Харківській області, визнав винним 18-річного жителя смт. Кегичівка, затриманого за продаж канабісу та метамфетаміну.

Про це повідомляє Interfax-Україна.

Читайте також: У Києві відбулась конференція "Конопляний марш свободи"

Як зазначає прес-служба прокуратури Харківської області, хлопець визнаний винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч. 2 і 3 ст. 307 (незаконне придбання і зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинені повторно організованою групою) КК України.

Йому присудили 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна,

– повідомила прес-служба прокуратури Харківської області.

За даними слідства, група з продажу наркотиків і психотропів діяла 5 місяців, починаючи з липня 2017 року. Її організував і очолив 31-річний друг засудженого. До складу групи увійшла також їхня 33-річна знайома. Вона підшукувала через інтернет людей, через яких можна було купити медпрепарати, необхідні для виготовлення психотропних речовин, і купувала їх.

Наймолодший член групи підшукував потенційних клієнтів з числа наркозалежних, погоджував з ними умови оплати, місце зустрічі та безпосередньо збував товар. Він був затриманий, коли продав канабіс і кілька шприців з метамфетаміном. Правоохоронці також виявили наркотичні засоби у нього вдома під час обшуку.

Що таке метамфітамін? – це білий кристалічний наркотик. Приймають метамфетамін ін'єкціями, вдихають (інгаляції через ніс), або курять. Метамфетамін також вживають орально, але будь-який спосіб розвиває однаково сильну пристрасть. Метамфетамін викликає помилкове відчуття щастя й успіху, приливу впевненості, гіперактивності та енергії. Воно триває зазвичай від 6 до 8 годин, також може тривати до 24 годин.