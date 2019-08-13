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      18-річний хлопець порізав ножем водія таксі, аби не платити за проїзд

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      У Києві хлопець порізав таксиста
      У Києві хлопець порізав таксиста / Уніан

      У Києві хлопець зловив таксі у сусідній район, пообіцявши розрахуватися по приїзду. Скориставшись довірою водія, під час руху юнак напав на нього з ножем та обікрав.

      Інцидент трапився вночі на 13 серпня, про це повідомляє начальник Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

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      18-річний хлопець у Святошинському районі міста Києва запропонував таксисту відвезти його в одне із сіл Вишгородського району. Хлопець сказав, що не має з собою грошей, проте по приїзді його батько обов`язково розрахується.

      Водій зрозумів хлопця і погодився. Проте під час руху пасажир раптово дістав ніж та почав завдавати таксисту удари ножем в обличчя і грудну клітину.

      Водій встиг зупинитися і покликати на допомогу. Натомість зловмисник забрав у таксиста особисті речі, ключі від автомобіля та втік.

      Небайдужі перехожі терміново викликали "швидку" і подзвонили до поліції. 

      Хлопця затримали, йому загрожує до 15 років позбавлення волі за замах на вбивство та розбій. 


      У Києві хлопець напав на таксиста з ножем


      Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення

      blog_ava
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      Теги: Кримінальні новини Кримінал Новини Києва
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