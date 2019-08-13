18-річний хлопець порізав ножем водія таксі, аби не платити за проїзд

У Києві хлопець зловив таксі у сусідній район, пообіцявши розрахуватися по приїзду. Скориставшись довірою водія, під час руху юнак напав на нього з ножем та обікрав.

Інцидент трапився вночі на 13 серпня, про це повідомляє начальник Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

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18-річний хлопець у Святошинському районі міста Києва запропонував таксисту відвезти його в одне із сіл Вишгородського району. Хлопець сказав, що не має з собою грошей, проте по приїзді його батько обов`язково розрахується.

Водій зрозумів хлопця і погодився. Проте під час руху пасажир раптово дістав ніж та почав завдавати таксисту удари ножем в обличчя і грудну клітину.

Водій встиг зупинитися і покликати на допомогу. Натомість зловмисник забрав у таксиста особисті речі, ключі від автомобіля та втік.

Небайдужі перехожі терміново викликали "швидку" і подзвонили до поліції.

Хлопця затримали, йому загрожує до 15 років позбавлення волі за замах на вбивство та розбій.



У Києві хлопець напав на таксиста з ножем



Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення