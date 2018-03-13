18-річний принц Данії став моделлю: стильні фото королівського нащадка

Принц Микола, який у свої 18 років вирішив підписати контракт з модельним агентством, неабияк здивував всю королівську родину Данії. Нещодавно він взяв участь у своєму першому показі Burberry в рамках Тижня моди в Лондоні.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

18-річний принц Микола, який також носить титул принца Датського і графа Монпеза, є старшим онуком королеви Маргрете і займає сьоме місце в черзі престолонаслідування. 17 лютого на модному показі бренду Burberry він дебютував як модель, але важлива для нього подія сталась лише через чотири дні після смерті його дідуся – принца Генрика, який помер 13 лютого на 84-му році життя.

Читайте також: Помер принц Данії Генрик



Принц Микола на показі Burberry



Принц Микола на показі Burberry

Читайте також: Сини Памели Андерсон і внук Чапліна: які зірки засвітились на подіумі Milan Men's Fashion Week

"Ми з батьком Миколи, принцом Йоакимом, підтримали сина в цьому починанні. Показ готувався задовго до трагічних подій, і ми разом прийняли рішення про те, щоб Микола не відмовлявся від участі. Він виконав всі зобов'язання в зв'язку з кончиною принца Генрика, переміщаючись між країнами", – йдеться в заяві матері Миколи, графині Фредеріксборгської Олександри, з якою принц Йоаким розлучився в 2004 році, після чого одружився на принцесі Марі.

Допис, поширений SCOOP MODELS of Scandinavia (@scoopmodels) 26 Лют 2018 р. о 12:24 PST

У виданні також повідомляють, що юний принц Микола не має фінансової підтримки корони, землі і титулу, а також не виконує офіційних обов'язків принца.

Він не повинен бути присилуваний ні до чого. Життя Миколи має цілком іти за його планом. Я бажаю по-своєму допомогти йому і намагаюся надихати,

– пояснив батько Ніколая, принц Йоаким.



Принц Микола з сім'єю

Зважаючи на те, що показ Burberry відбувся майже місяць тому, участь принца в ньому підтвердилася лише зараз. Чи стане він і далі розвиватися у fashion-індустрії, представники данської королівської сім'ї поки не повідомляють.