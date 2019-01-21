18-річний талант "Челсі" відмовився від божевільного контракту, він хоче грати за інший клуб

Талановитий гравець "Челсі" Каллум Гадсон-Одой відмовився продовжити контракт з лондонським клубом. Футболіст прагне перейти в мюнхенську "Баварію".

За інформацією SkySports, Каллум Гадсон-Одой відмовився від нового контракту, який передбачав зарплату в розмірі 85 тис. фунтів на тиждень.

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18-річний атакувальний півзахисник, контракт якого закінчується через 18 місяців, твердо вирішив перейти в "Баварію". Однак "Челсі" не хоче відпускати британця.

"Баварія" вже декілька разів зверталася до "Челсі" щодо трансферу, однак "пенсіонери" наполягають на своєму. Остання пропозиція чемпіонів Німеччини склала приблизно 35 млн євро.

Раніше італійський наставник "синіх" Мауріціо Саррі заявив, що не радить Каллуму Гадсону-Одою переїжджати в Німеччину. Також Саррі звинуватив "Баварію" в тому, що вона вчиняє непрофесійно, переманюючи молодого гравця.

Відзначимо, що в цьому сезоні Одой зіграв за "Челсі" тільки 15 матчів у всіх турнірах. У його активі 2 голи та 5 результативних передач.

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