19-річну Моторіну визнали винною у вбивстві інструктора полтавського тиру: який вирок
Джерело:Суспільне
Судді оголосили вирок у гучній справі про вбивство у тирі Полтави. 19-річну Вероніку Моторіну визнали винною. Вона проведе за ґратами 15 років.
Колегія суддів Октябрського райсуду Полтави оголосила вирок 28 вересня. Перед оголошенням вироку дівчині надали останнє слово.
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Останнє слово обвинуваченої перед вироком
Моторіна, зокрема, звернулася до дружини загиблого Сергія Смольянінова. Вона стріляла у господаря тиру двічі. Дівчина визнала свою вину й пояснила, що скоїла злочин випадково – мовляв, все через депресію, до якої довів її хлопець.
Я просто хотіла померти, а вийшло так, що, сама того не бажаючи, забрала життя вашого чоловіка. Тепер цей гріх назавжди у моїй душі та на моїй совісті. Не знаю, як з цим жити. Мені дуже важко,
– зазначила Моторіна.
Раніше судді допитали усіх свідків та дослідили матеріали справи. Крім цього, відбулися й дебати. Прокурорка Яна Рощепа зазначила, що вину дівчини доведена. Тож для неї просили покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.
Дивіться відео із зали суду:
Що відомо про вбивство у тирі Полтави
- У лютому 2020 року мешканка Дніпра смертельно поранила 64-річного працівника полтавського тиру. Інцидент трапився на вулиці Пилипа Орлика.
- Журналісти повідомили, що дівчина скоїла злочин після сварки зі своїм молодим чоловіком, через ревнощі. Тож вона вирішила піти у тир, "аби зняти стрес".
- Там Моторіна спочатку стріляла із пістолета Glock, потім із автомата АК-74, а далі взяла до рук пістолет Марголіна. Саме з нього вона і вбила Смольянінова.
- Після цього вона цілилась й у іншого інструктора. Місцеві ЗМІ також писали, що дівчина ділилася своїм бажанням "когось вбити" і хотіла поїхати на фронт на Донбас.