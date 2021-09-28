19-річну Моторіну визнали винною у вбивстві інструктора полтавського тиру: який вирок

Судді оголосили вирок у гучній справі про вбивство у тирі Полтави. 19-річну Вероніку Моторіну визнали винною. Вона проведе за ґратами 15 років.

Колегія суддів Октябрського райсуду Полтави оголосила вирок 28 вересня. Перед оголошенням вироку дівчині надали останнє слово.

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Останнє слово обвинуваченої перед вироком

Моторіна, зокрема, звернулася до дружини загиблого Сергія Смольянінова. Вона стріляла у господаря тиру двічі. Дівчина визнала свою вину й пояснила, що скоїла злочин випадково – мовляв, все через депресію, до якої довів її хлопець.

Я просто хотіла померти, а вийшло так, що, сама того не бажаючи, забрала життя вашого чоловіка. Тепер цей гріх назавжди у моїй душі та на моїй совісті. Не знаю, як з цим жити. Мені дуже важко,

– зазначила Моторіна.

Раніше судді допитали усіх свідків та дослідили матеріали справи. Крім цього, відбулися й дебати. Прокурорка Яна Рощепа зазначила, що вину дівчини доведена. Тож для неї просили покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Дивіться відео із зали суду:

Що відомо про вбивство у тирі Полтави