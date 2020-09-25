На виконання доручення Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаль на криворізьких шахтах з перевіркою працювали фахівці управління Держпраці.

23 вересня на сесії Криворізької міськради знову виступали гірники. Вони звернулися з проханням до депутатів прийняти Звернення до Верховної Ради, Кабінету Міністрів України щодо підвищення заробітної плати і повернення шкідливості за працю за 1 і 2 списком, йдеться на сайті Кривой Рог Life.

Перед депутатами виступив Андрій Рябика, начальник відділу контролю в гірничодобувної промисловості Криворізького гірничопромислового управління. Він розповів про результати перевірки на криворізьких шахтах.

Була створена комісія для перевірки умов праці на КЗРК. Перевіряли стан оплати праці співробітників, а також умови праці, безпосередньо – охорона праці. Комісія працювала тиждень на цьому підприємстві, за результатами перевірки суб'єктів господарювання було передано відповідний акт перевірки. У ньому зазначено 190 виявлених порушень. Вони розділені на три блоки, один з них – питання гігієни праці. Щодо охорони праці, то також є порушення,

– зазначив Андрій Рябика.

На момент проведення перевірки всі технологічні процеси були припинені, і для того, щоб перевіряючі спустилися в шахти, потрібно було пройти окремі узгодження, в результаті вдалось спустилися в чотири шахти.

Андрій Рябика зазначив, що порушення з охорони праці є, але, крім того, що суб'єкт господарювання, керівний склад зобов'язані забезпечити охорони праці на кожному робочому місці, є певні умови і до працівників. Він сказав, що винні у виявлених порушеннях як власники, так і самі шахтарі, самі працівники.

22 вересня було видано припис із зазначенням термінів усунення виявлених порушень. Після цих термінів буде проведена ще одна позапланова перевірка. Крім цього, було складено 13 протоколів про адміністративні порушення на посадових осіб КЗРК.

Також у період з 10 по 17 вересня на підприємстві КЗРК проводилася комісійна перевірка умов оплати праці за період з 2011 по 2020. А саме – повнота нарахувань, своєчасність виплат, індексація заробітної плати, дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, проведення процедури атестації робочих місць.

Встановлено, що індексація всім працівникам КЗРК проводиться відповідно до чинного законодавства. Заробітна плата за нічні години налічується і виплачується в деяких випадках згідно з вимогами колективного договору на КЗРК, але не нижче встановленого законодавством розміру.

Для окремих працівників за результатами їх роботи за кожне півріччя оплачуються відпрацьовані понаднормові години – як по КЗпП. Працівникам оплачуються відпрацьовані години в святкові дні.

За підсумками проведення у 2015 році атестації робочих місць, ніяких порушень не встановлено. Шахтарі говорили про списки 1 і 2, які, за їхніми словами, відміняють. У 2020 році атестація робочих місць тільки почалася проводитися і зараз говорити про можливі або неможливі висновки, як на мене, некоректно", – пояснив Іван Лазарєв, начальник відділу з питань дотримання законодавства про працю в Криворізькому регіоні.

Атестація робочих місць буде завершена тільки 8 грудня 2020 року. Лазарєв особисто зв'язувався з представником науково-дослідного інституту профілактичної медицини в Харкові, який відповідає за проведення лабораторних досліджень робочих місць, для того, щоб дізнатися про попередні варіанти результатів проведеної на КЗРК атестації робочих місць.

Мені повідомили, що всі посади, за результатами атестації 2015 року, будуть збережені і за результатами атестації робочих місць 2020 року. Тому звідки у вас інформація про те, що хтось постраждає, я не знаю,

– сказав Лазарєв.

При цьому під час перевірки були встановлені певні порушення: деяким співробітникам частина заробітної плати виплачується несвоєчасно, недостовірний облік виконаної працівником роботи. Також встановили ситуацію, коли власником були в одноосібному порядку змінені умови виплати заробітної плати, що вплинуло на умови праці. Тобто працівники були на простої не з їхньої вини, власник повинен був сплатити 100% зарплати, а оплатив 2/3. Є припис.