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19-місячна донька лижника Боде Міллера потонула в басейні

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19-місячна донька лижника Боде Міллера потонула в басейні
19-місячна донька лижника Боде Міллера потонула в басейні / ВВС. Україна

У понеділок, 11 червня, в басейні потонула 19-місячна дочка американського гірськолижника Боде Міллера та професійна пляжної волейболістки Морган в той час, поки її батьки були на вечірці.

Про це повідомив сайт "ВВС. Україна".

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Як повідомила місцева влада, Еммі Міллер вдалося якось непомітно вийти з дому. Пізніше її знайшли непритомною в будинку сусіда в окрузі Оранж, південна Каліфорнія. Спочатку дівчинку намагалися реанімувати, медики забрали її до лікарні, але врятувати дитину не змогли.

 

Ми ніколи не думали, що коли-небудь будемо відчувати такий біль. Ми ніколи не забудемо її любов, її світло, її дух,
– написав пан Міллер в Instagram.

Як з'ясувалося пізніше, коли трапився інцидент, 40-річний чоловік і його дружина Морган були на вечірці.

Нагадаємо, Боде Міллер – найуспішніший лижник в історії США. На його рахунку шість олімпійських медалей, включно з золотом на Іграх 2010 року. Нещодавно 34-річному спортсменові Боде Міллеру зробили чергову операцію лівого коліна, що турбує його вже здавна. 

До слова, у вересні розбився півторарічний син реп-виконавця Азамата Кудзаева, відомого під псевдонімом MiyaGi, після падіння з дев'ятого поверху житлового будинку.

Теги: Втрати Новини спорту Діти
Джерело: 24 канал
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