19 ножових поранень: під Одесою хлопець ледь не вбив колишню кохану: фото 18+

Лікарям ледь вдалося врятувати дівчину, яку намагався жорстоко вбити її колишній хлопець. Він завдав їй 19 ножових ударів.

14 червня у Южному Ольга ледь не загинула від рук колишнього бойфренда. Вона отримала глибоке поранення в шию, область спини, рук, обличчя, нападник також порізав вухо та пробив легеню, повідомляє Ольга у своєму дописі Instagram.

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Постраждала Ольга Бурдейна розповіла, що її колишній хлопець Олексій Дудін намагався її вбити. Дівчина залишилася жива завдяки небайдужим перехожим, які вчасно викликали допомогу.

Кривдник кілька місяців перебував в СІЗО, а 12 вересня суд обрав йому запобіжний захід. Олексія випустили під домашній арешт до наступних судових розглядів.

Ольга написала гнівний пост в Instagram. Вона непокоїться за свою безпеку та через те, що екс-хлопець може втекти з міста та уникнути покарання.

Мого болю і розчарування немає меж. Волею випадку я опинилася жива, хоча була на волосинці від смерті. У мене виникає питання: якщо замах на вбивство карається тримісячним перебуванням в СІЗО, а потім домашнім арештом, то яка ціна людського життя в нашій країні?,

– заявила Ольга у своєму пості.



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