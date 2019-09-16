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      19 ножових поранень: під Одесою хлопець ледь не вбив колишню кохану: фото 18+

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      Замах на вбивство в Южному під Одесою
      Замах на вбивство в Южному під Одесою / Instagram / _olgaburdeynaya_

      Лікарям ледь вдалося врятувати дівчину, яку намагався жорстоко вбити її колишній хлопець. Він завдав їй 19 ножових ударів.

      14 червня у Южному Ольга ледь не загинула від рук колишнього бойфренда. Вона отримала глибоке поранення в шию, область спини, рук, обличчя, нападник також порізав вухо та пробив легеню, повідомляє Ольга у своєму дописі Instagram. 

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      Постраждала Ольга Бурдейна розповіла, що її колишній хлопець Олексій Дудін намагався її вбити. Дівчина залишилася жива завдяки небайдужим перехожим, які вчасно викликали допомогу.

      Кривдник кілька місяців перебував в СІЗО, а 12 вересня суд обрав йому запобіжний захід. Олексія випустили під домашній арешт до наступних судових розглядів. 

      Ольга написала гнівний пост в Instagram. Вона непокоїться за свою безпеку та через те, що екс-хлопець може втекти з міста та уникнути покарання. 

      Мого болю і розчарування немає меж. Волею випадку я опинилася жива, хоча була на волосинці від смерті. У мене виникає питання: якщо замах на вбивство карається тримісячним перебуванням в СІЗО, а потім домашнім арештом, то яка ціна людського життя в нашій країні?,
      – заявила Ольга у своєму пості. 


      Шрами на тілі дівчині – 3 місяці після нападу


      Під Одесою хлопець намагався вбити свою колишню дівчину

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      Теги: Кримінал Кримінальні новини Новини Одеси
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