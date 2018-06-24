19-річна дочка Джонні Деппа знялася топлес для глянцю: фото

Зіркова дочка акторів Джонні Деппа і Ванесси Параді Лілі-Роуз Депп оголилася для зйомки для російського модного журналу Vogue.

На обкладинці липневого глянцю дівчина одягнена в стилі Chanel, проте на одному з наступних знімків з'являється у провокативному образі.

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Дівчина позує в яскравій короткій спідниці. Груди дочки Деппа прикривають лише численні прикраси.

"З піни морської: Лілі-Роуз Депп увібрала в себе, здається, все краще від своїх іменитих батьків: вона знімається в кіно по обидва боки Атлантики, бере участь в показах Chanel і з легкістю говорить як по-французьки, так і по-англійськи", – пише видання про 19-річну дівчину.



Лілі-Роуз Депп / Vogue