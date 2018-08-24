19-річний Лунін перейде в "Леганес": подробиці

Український воротар "Реалу" Андрій Лунін наступний сезон проведе в іспанській Прімері, але за іншу команду.

Андрій Лунін точно покине в цьому сезоні "Реал", з яким цього літа футболіст збірної України уклав шестирічний контракт, і відправиться в оренду в "Леганес". Як стверджує видання As, клуби вже домовилися щодо переходу Луніна.

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Раніше вірогідність підписання Луніна підтвердив головний тренер "Леганеса" Маурісіо Пеллегріно. Також в послугах голкіпера "Реала" були зацікавлені "Реал Вальядолід" і "Райо Вальєкано".

Нагадаємо, 19-річний голкіпер взяв участь в трьох поєдинках мадридської команди на передсезонному етапі. Йому вдалося відстояти без пропущених голів в матчах проти МЮ (1:2), "Ювентуса" (3:1) і "Мілана" (3:1).

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