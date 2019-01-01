19-річний словенець побив унікальний рекорд в НБА: відео

Словенський новачок "Даллас Маверікс" Лука Дончіч в матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Нью-Орлеан Пеліканс" встановив неймовірне досягнення.

У віці 19 років і 303 днів Дончіч став в історії Національної Баскетбольної Асоціації наймолодшим гравцем, кому вдавалося реалізувати сім триочкових кидків в окремо взятій грі.

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Словенець випередив за цим показником Д'Анджело Расселла, який закинув сім триочкових у віці 20 років і 7 днів, виступаючи в 2016 році за "Лос-Анджелес Лейкерс". Дончіч був точним в семи кидках з-за дуги при десяти спробах і набрав в результаті 34 очки.

Варто зазначити, що в дебютному сезоні в НБА Лука Дончіч вже відіграв 33 матчі. В середньому за гру словенець набирає по 19,5 очка, 6,6 підбору і 5,0 передачі.

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