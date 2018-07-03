1 липня девелопер DIM group організував для жителів будинку №1 ЖК "Автограф" пікнік по-сусідськи

Невимушено, весело, по-сусідськи: саме так жителі першого будинку ЖК "Автограф" провели недільний вихідний.

Девелопер DIM Group влаштував пікнік прямо біля будинку-красеня, в сквері, серед сосен. Щоб жителі могли познайомитися в неформальній обстановці, подружитися та насолодитися прекрасним відпочинком в колі близьких і рідних.

На сусідів чекали цікаві знайомства під веселу музику, аніматори та майстер-класи для дітей, конкурси та ігри на свіжому повітрі, традиційне частування для пікніків: бургери та шашлички, фото та відео "на пам'ять".

Свято організували з метою зробити приємно тим, хто залишився на вихідні в місті. Люди були задоволеними, навіть погода нам допомогла – на кілька годин виглянуло сонечко, щоб підтримати гарний настрій у присутніх,

– розповіли у прес-службі DIM group.

Представники девелопера також підкреслили, що керуюча компанія планує зустрічі сусідів продовжити та зробити доброю традицією.

Як відомо, введення в експлуатацію другої черги ЖК "Автограф" заплановано на кінець 2018 року.

Нагадаємо, ЖК "Автограф" став лауреатом Загальнонаціональної премії "Людина року 2018" у номінації "Житловий комплекс року". Кращий житловий комплекс класу комфорт відрізняється унікальною сучасною архітектурою з вишуканим фасадом, просторими та розкішними холами з авторським оформленням, високим рівнем енергоефективності. На даху першого будинку облаштовано власну котельню. У квартирах встановлено панорамні вікна з теплими алюмінієвими профілями з енергозберігаючими властивостями. Крім того, жителям комплексу буде доступною питна вода з підземного горизонту юрського періоду. Артезіанська вода буде добуватися з власної свердловини та подаватися в кожну квартиру.

DIM group – девелоперсько-будівельний холдинг повного циклу, який успішно реалізував кілька житлових комплексів e передмісті столиці. У 2017 році ввів в експлуатацію першу чергу ЖК "Автограф" на 384 квартири, в 2018 році заплановано введення в експлуатацію двох будинків другої черги ЖК "Автограф" та ЖК "А52" в Києві. 2 жовтня 2017 року DIM group почав будівництво самого масштабного проекту – ЖК "Екосфера Метрополіс" з парком площею 2 гектари.