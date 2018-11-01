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      1 листопада – яке сьогодні свято та що не можна і можна робити у цей день

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      Що не можна і можна робити 1 листопада
      Що не можна і можна робити 1 листопада / 24 канал

      1 листопада 2018 року вшановують могили родичів та відправлять панахиди. Це свято називають Днем всіх святих, яке пов'язана з культурою язичників. Кельтські племена 1 листопада святкували Самайн – переддень Нового року. Язичники вірили, що цей день наділений містичною силою. За повір'ям, у День всіх святих, душі померлих повертаються у свої колишні будинки, щоб отримати жертовну їжу.

      Саме в цей час, 1 листопада, стародавні римляни відзначали свято Фералія, яке було пов'язане з пам'яттю про померлих. З цієї причини збереглися традиції святкування. День всіх святих вшановують і до теперішнього часу, незважаючи на те, що язичництво викорінилося християнською церквою. Відтак, сучасний День всіх святих є версією старого язичницького свята Самайн.

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      Самайн – це медовий час (перехід до зими), який вважався чарівним і містичним часом. Сіди – (ворожо налаштовані чарівні істоти), проходять в світ людей, в той час люди теж мають можливість потрапити в потойбічний світ.

      Іменини 1 листопада святкують: Дмитро, Іван, Сергій, Фелікс.

      Що не можна робити у День всіх святих

      – У День всіх святих не можна озиратися, почувши за спиною кроки, адже це може бути дух померлого, або смерть.

      – Не можна залишати відчиненими вікна та двері у будинку.

      – Варто уникати будь-яких суперечок та сварок, адже вони можуть призвести до поганих наслідків.

      – Одяг, який сушиться на вулиці або на балконі – краще забрати, або ж перенести прання на інший день. Вважається, що людина, яка одягне цей одяг – буде притягувати до себе нещастя.

      Що можна робити у День всіх святих

      – За допомогою яблука можна дізнатися долю. Плід варто розрізати на дев'ять частин, вісім з'їсти, а дев'яту кинути через плече. Якщо швидко озирнутися, ймовірно, можна побачити того, хто призначений долею.

      – Якщо кинути в багаття два каштани, можна дізнатися про згоду в родині. Треба простежити, чи розкотяться вони в сторони, чи згорять лежачи поруч. Якщо розкотяться – в сім'ї можливі чвари, якщо згорять разом – чекайте спокою, розуміння та затишку. 

      – Цього дня можна дізнатися про кількість майбутніх дітей. Для цього треба у посудину з водою виливати по краплі яєчний білок, дивлячись на малюнок, який з'являється на воді. Зображення, яке виллється на воді – символізуватиме стать майбутньої дитини. 

      – У хлібі треба запекти кільця, монетки і ґудзики. Шматочки хліба роздати всім, хто хоче дізнатися майбутню долю. Вважається, що той, хто отримав кільце в наступаючому році одружеться або вийде заміж, знайдена монетку символізує фінансовий потік, а той, кому попадется ґудзик – проживе рік без змін.

      Теги: Новини України LifeStyle Традиції
      Джерело: 24 канал
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