1 шанс зі 100: чому в Україні досі діють застарілі протоколи щодо оперування хворих на рак

Їй всього лише сім років, і півтора з них вона щодня бореться за життя. У маленької Насті Абрамчук – рак головного мозку. Лікарі давали їй лише 1 шанс зі 100 на життя. І його дитині подарували медики в Туреччині. Українські ж такі операції робити не мають права.

У грудні 2016 року у дівчинки раптово почала підніматися температура і змінився погляд. Діагноз Насті приголомшив усю родину – гліобластома стовбурового відділу головного мозку. Настя пройшла 13 курсів променевої хіміотерапії. Лікування припинили через ускладнення, врятувати могла лише операція.

Українські та закордоні лікарі відмовляли родині. Оперувати таких в Україні заборонено. Надто низькі шанси: лише 1 шанс зі 100, що дитина виживе. У МОЗ визнають, що протоколи давно застарілі. Але поки їх не змінили, шанс на життя Насті дали в Туреччині.

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Нейрохірург Сердар Албайрак разом із колегами погодились допомогти – від гонорарів за операцію відмовилися. І хоча операція пройшла успішно, частина пухлини ще залишилась. Лікарі запевнили, що її можна позбутися без оперативного втручання.

Настя ж наразі одужує – вона залюбки дивиться телевізор та навіть визначилась з майбутньою професією: на відповідне запитання журналістки, відповіла, що хоче стати кухарем.