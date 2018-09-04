18:11
4 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
31°C 14°C
  • середа
    27°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Варфоломій вирішив не пити з російського "болотця". Ще трішки Солов'їного помьоту
Вєсті Кремля
21:42, 3 вересня
Вєсті.UA. Ведмежі послуги Медведчука. Шапка Гриця-молодця
Вєсті.UA
19:46, 3 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

1 вересня малечу у китайському дитсадку розважала дівчина на пілоні: відео

270 Читать новость на русском
Виступ пол денсерки у дитсадку
Виступ пол денсерки у дитсадку / Screenshot

В одному з дитячих садків у китайському місті Шеньчжень на урочистості до 1 вересня запросили пол денсерку – танцівницю, яка виконує хореографічний номер на пілоні.

Про це пише The Telegraph.

Читайте також:  Дивна розвага: у Туреччині батько прив'язав доньку до багажника автівки та покатав по дорозі

Цікаво, що жердиною для виступу став флагшток із прапором КНР. 

Проте такі танці не припали до душі батькам. Вони поскаржились на директорку Лай Ронг. На свій захист остання сказала, що хіба хотіла ознаймити майбутніх школярів з різними видами танців. Та це не врятувало її від звільнення.

Моя кар'єра в системі освіти зруйнована 5-хвилинним виступом,
– додала Лай Ронг.

Теги: Курйозні новини Китай Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Сезон грипу в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці
сьогодні, 18:11 Сезон грипу в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці
10121
"Я научу вас свободу любить..." Роковини смерті Стуса
сьогодні, 17:09 "Я научу вас свободу любить..." Роковини смерті Стуса
Блог Соцмережі
BMW 6 GT: ефектна зовнішність та преміальний комфорт
сьогодні, 17:00 BMW 6 GT: ефектна зовнішність та преміальний комфорт
Россия вооружается или "пилит" деньги своих граждан?
сьогодні, 17:01 Россия вооружается или "пилит" деньги своих граждан?
Злой Одессит
Чому Порошенко має намір відмовитись від американських та європейських військ в Україні
сьогодні, 15:01 Чому Порошенко має намір відмовитись від американських та європейських військ в Україні
Дід Панас
Українські гонщики загинули у страшній аварії в Києві: доповнено
4 травня 2016 , 11:21 16
У Держдепі США пояснили, як Путін врятувався від найжорсткіших санкцій
 22 травня 2016 , 07:32
Усик готовий покинути Україну
22 квітня 2016 , 22:27
Масова бійка на відомому лижному курорті Закарпаття: з’явились подробиці
 10 січня 2016 , 17:18 12
Голлівудські конфузи: як зірки на червоній доріжці оголювались (18+)
 26 травня 2016 , 04:19
Вчені назвали дату, коли з лиця Землі зникнуть усі чоловіки
 4 січня 2016 , 00:25
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук