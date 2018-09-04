1 вересня малечу у китайському дитсадку розважала дівчина на пілоні: відео
В одному з дитячих садків у китайському місті Шеньчжень на урочистості до 1 вересня запросили пол денсерку – танцівницю, яка виконує хореографічний номер на пілоні.
Про це пише The Telegraph.
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Цікаво, що жердиною для виступу став флагшток із прапором КНР.
Проте такі танці не припали до душі батькам. Вони поскаржились на директорку Лай Ронг. На свій захист остання сказала, що хіба хотіла ознаймити майбутніх школярів з різними видами танців. Та це не врятувало її від звільнення.
Моя кар'єра в системі освіти зруйнована 5-хвилинним виступом,
– додала Лай Ронг.
Джерело: 24 Канал
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