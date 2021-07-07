2-річна дівчинка випала з вікна під Дніпром

У Кам'янському на Дніпропетровщині малолітня дівчинка випала з вікна. За даними ЗМІ, не витримала москітна сітка. Як наслідок, 2-річна дитина отримала значні травми.

Інцидент трапився вулиці Нікопольській, 30. Про це стало відомим 6 липня. Поліція ще не підтвердила інформацію.

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Батьків поруч не було

Відомо, що дівчинка сперлась на москітну сітку. Але та її не витримала. У результаті дитина впала з другого поверху.

У цей час батьків вдома не було. З дівчинкою сиділа бабуся. Однак жінки в цей час не було в кімнаті.

Отримала численні травми

Внаслідок падіння дитина отримала значні травми: струс головного мозку, черепно-мозкову травму та численні забої.

Дівчинку госпіталізували в обласну дитячу клініку Дніпра. Всі деталі з'ясовуватиме слідство.

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