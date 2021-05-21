Одна з жінок прийшла до тями майже одразу, але перелякалась, що її знайома – померла. Вона повідомила у швидку.
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Що відомо про удар блискавки
- Це сталося близько 18:40 18 травня. В той день в регіоні вирувала негода.
- Під удар блискавки попали обидві жінки: одна отримала менший заряд, інша – сильніший.
- Коли жінка отямилась, вона негайно побігла до найближчого будинку, щоб викликати медиків.
- Попри те, що станція швидкої допомоги розташована в іншому селі, бригада медиків прибула за 20 хвилин.
- На той час інша потерпіла вже теж отямилась, але мала сплутану свідомість, порушення дихання та гемодинаміки.
- Медики оглянули жінку: на тілі були опіки та характерні "електромітки", а одяг – поплавився та майже згорів.
- Лікар швидко надала першу допомогу, потім жінку доставили до Павлоградської лікарні.