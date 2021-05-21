Електромітки та поплавлений одяг: 2 жінок на Дніпропетровщині потрапили під грозу та вижили

21 травня 2021 , 10:34
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук Світлани Зайчикової

Інцидент стався у селі Сергіївка на Дніпропетровщині. Жінки пішли край села , щоб забрати корів з випасу. В цей час серед поля їх застала блискавка.

Одна з жінок прийшла до тями майже одразу, але перелякалась, що її знайома – померла. Вона повідомила у швидку.

До теми Затопило будинки, вулиці та авто: у Червонограді лютувала негода – фото

Що відомо про удар блискавки

  • Це сталося близько 18:40 18 травня. В той день в регіоні вирувала негода.
  • Під удар блискавки попали обидві жінки: одна отримала менший заряд, інша – сильніший.
  • Коли жінка отямилась, вона негайно побігла до найближчого будинку, щоб викликати медиків.
  • Попри те, що станція швидкої допомоги розташована в іншому селі, бригада медиків прибула за 20 хвилин.
  • На той час інша потерпіла вже теж отямилась, але мала сплутану свідомість, порушення дихання та гемодинаміки.
  • Медики оглянули жінку: на тілі були опіки та характерні "електромітки", а одяг – поплавився та майже згорів.
  • Лікар швидко надала першу допомогу, потім жінку доставили до Павлоградської лікарні.

 

Автор: Вікторія Андрєєва