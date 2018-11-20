Літо залишилося позаду, незважаючи на теплі сонячні дні, повітря наповнене осінньої свіжістю. Яка тварина зодіаку в 2019-му році прийде Собаці на зміну читайте в статті. У якому вбранні зустрічати Новий Рік 2019 читайте в статті.

Зірки обіцяють всім без винятку фінансове і сімейне благополуччя. Але за умови позитивного настрою і сумлінності. Щоб все збулося, необхідно і самому докласти зусиль.

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Як вже відомо, прийдешній 2019 рік пройде під знаком Жовтої Земляний Свині (Кабана), яка завдяки своєму поступливим і терплячому вподоби, обіцяє принести безліч позитивних змін в життя кожної людини. Свиня відноситься до священною твариною, їй властиві такі якості, як:

искренность;

оптимизм;

трудолюбие.

Фінансистів та економістів чекає не менш райдужна перспектива. Ризики, пов'язані з інвестиціями, будуть мінімальні. Тим, хто все ще не наважився створити осередок суспільства, варто всерйоз задуматися. У рік Свині варто нарешті обзавестися сім'єю і дітьми.

Як зустрічати свято

Чого ці тварини не терплять точно, так це самотності і зради. Відповідно, головний зимове свято потрібно відзначити весело в колі близьких серцю людей. Доставивши задоволення собі і покровительці 2019-го року.

Що вдягати на Новий Рік 2019

Перш за все, потрібно визначитися, в якому кольорі зустрічати 2019 рік. Ключові слова в назві символу нового року – «жовта» і «земляна». Отже, саме таким відтінкам і потрібно віддати перевагу. У тренді – природна колірна гамма, до якої відносяться:

коричневий

зелений

жовтий

Прекрасним вибором для зустрічі Нового 2019-го року стане вечірнє плаття з пишною спідницею, довжина якої може змінюватись залежно від ситуації.

Так, на святкування в ресторані можна сміливо надягати плаття-максі з довгим шлейфом, в якому ви будете нагадувати принцесу з казки.Для домашньої вечірки більш доречним буде чарівне платтячко бебі-дол, А-силуету, з багатошаровими спідницями.

Що принесе удачу в 2019 році

Щасливі цифри: 2, 5, 8 і числа, що містять їх (наприклад, 25 і 58)

Щасливі дні: 17-е і 24-е числа китайського місячного місяця (проміжок від молодика до молодика)

Щасливі кольори: жовтий, сірий, коричневий, золотий

Щасливі квіти: гортензії і маргаритки

Щасливі напрямки: схід і південний захід

Щасливі місяці: 2-й, 7-й, 10-й і 11-й місяці китайського місячного календаря

Символ наступаючого року Жовта Свиня є дуже терплячим, спокійним і розважливим знаком, що знаходиться в постійних пошуках нових вражень. Тому в наступному році людям краще відмовитися від надмірної трудової діяльності і присвятити час, що звільнився собі і своїм близьким.



Кому пощастить у 2019 році

Люди в цей період знайдуть довгоочікуваний спокій, стануть більш розсудливими, зможуть, нарешті, розібратися в собі відкривши раніше невідомі межі власної особистості

Що стосується стану здоров'я, то тут не буде все так райдужно. Стреси, накопичені за попередні періоди, в цьому році обов'язково дадуть про себе знати. У зоні ризику як завжди виявиться старшого покоління, яке є найбільш вразливим до настільки нещадного фактору сучасного життя.

Люди, яким пощастило народитися в рік Свині, завжди відрізняються прагматизмом і високим інтелектом. Їм завжди можна з упевненістю довірити навіть найскладніші завдання, не побоюючись за якість їх виконання.

Кому пощастить у прийдешньому році

Одним з найбільш везучих знаків в новому році виявиться Собака. У житті представників цього символу очікується багато позитивних змін, пов'язаних як з кар'єрою, так і з особистим життям.

Представники знаку Щурів в майбутньому році стануть головним аутсайдером. Як би не старалися такі люди досягти успіху, все постійно буде вислизати, як пісок крізь пальці. Тільки на особистому фронті деяким з них вдасться знайти тиху гавань і перечекати нелегкі часи.



Представникам знаку Щурів пощастить найменше

Змії і Бики знайдуть себе на професійній ниві. Їм буде неймовірно щастити у фінансовому плані. Деякі представники даних знаків переступлять чергову сходинку в кар'єрних сходах, інші побачать нові перспективи для додаткового заробітку. Матеріальний стан в цих людей значно покращиться.

Тигри в рік Жовтого Свині відкриють в собі раніше невідомі якості. Вони відчують силу стати лідерами і поведуть за собою інших людей.

Кози (Вівці) в 2019-му році зможуть з головою зануритися в дивовижний світ романтичних пригод. Їм не буде рівних в сердечних справах і доля дозволить представникам даного знаку знайти свою другу половинку. Дракони і Коні в прийдешньому році стануть справжніми щасливчиками. Всі їхні наміри, як професійні, так і особистісні обов'язково будуть збуватися.



Якому знакові пощастить у кар'єрі

Півням і Мавпам дістанеться досить спірний рік. З одного боку вони отримають любов і міцне здоров'я, але з іншого їм доведеться остерігатися зради. Причому підставі може прийти в найнесподіваніший момент, від дуже близької людини.

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