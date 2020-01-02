2019 рік став найтеплішим у Києві за всю історію спостережень: коли було найспекотніше

Середньорічна температура 2019 року у Києві піднялась до 10,6 градусів, що на 2,9 градусів перевищує кліматичну норму. Таким чином, вона виявилася рекордною з 1881 року.

Загалом, упродовж 2019 року оновлено 36 температурних рекордів. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

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За даними науковців, теплішими за норму виявилися усі 12 місяців. Особливо відзначився червень, середня температура якого досягла 23,6 градусів. Він став найтеплішим за період спостережень.

Окрім того, жодного разу не було, щоб у грудні температура повітря у Києві перевищувала 15 градусів тепла. 18 грудня 2019 року вона піднялась до 15,2 градусів.

Найхолодніше було 9 січня – 14,4 градусів морозу, а найспекотніше – 13 серпня, коли температура у затінку досягала 35 градусів тепла.

Завдяки аномально теплому грудню, метеорологічна зима до столиці ще не завітала,

– додали в обсерваторії.

Крім того, у 2019 році в Україні випала рекордно низька кількість опадів. Цьогоріч випало лише три чверті норми.

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Що думають про глобальну зміну клімату українці

Опитування компанії Research & Branding Group засвідчило, що наприкінці 2019 року переважна більшість громадян України (84%) вважає, що зараз на Землі відбувається глобальна зміна клімату. Протилежної думки дотримується лише 9% опитаних.

Водночас, українці не завжди вважають, що глобальне потепління – це погано.

Екологи запевняють, що глобальне потепління – це не просто слова чи "стурбованість" міжнародної спільноти. Його наслідки ми відчуваємо вже зараз.