01:09
11 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Судний день для російського футболу. РПЦ бореться з пожежами
      Вєсті Кремля
      21:18, 10 січня
      Вєсті.UA: Погана карма Шуфрича. Цукерберг проти Портнова
      Вєсті.UA
      20:39, 10 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      2020-й рік стане роком детінізації української економіки: що вже вдалося зробити владі

      213 Читать новость на русском
      Олексій Гончарук / Getty Images

      Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук підбив підсумки боротьби з тіньовими ринками. За його словами, щонайменше тіньового ринку нафтопродуктів в Україні не буде.

      Як підкреслив Гончарук у своєму телеграмі, тіньові схеми — це кошти, вкрадені у кожного українця. А 2020-й рік стане роком детінізації української економіки.

      Зверніть увагу! Ціни на пальне в Україні продовжують падати

      Нелегальні АЗС

      Гончарук запевнив, що усі схеми тіньового ринку нафтопродуктів буде викрито та ліквідовано, а іхніх учасників притягнуто до відповідальності.

      Також він підбив підсумки широкої кампанію з ліквідації тіньових схем торгівлі пальним, яку було розпочато за ініціативи українського президента Зеленського. За його словами Державна фіскальна служба, Нацполіція та СУ здійснили 2200 перевірок – загалом було перевірено інформацію щодо 1399 нелегальних АЗС.

      Із них:

      • 377 – зупинили діяльність;
      • 316 – демонтовані раніше або відсутні за адресами;
      • 243 – демонтовані за звітний період;
      • 463 – оформили ліцензію.

      Крім того, українські правоохоронці вилучили з обігу:

      4 тисячі тонн паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 93,4 мільйона гривень,

      – обладнання на суму 94,2 мільйона гривень.

      Згалом було відкрито 152 кримінальних та 292 адміністративних провадження.

      "ДФС і СБУ мають продовжити перевірки, а місцева влада – активніше долучитися до процесу у межах робочих груп", – наголосив Гончарук.

      До речі! Українську деревину продаватимуть на онлайн-аукціонах: ще це означає і коли стартує

      Деревина

      Гончарук повідомив, що питанням майже 12% лісового фонду України займаються органи місцевого самоврядування. Вони, зі свого боку, заготовляють приблизно 2 мільйони кубометрів деревини в рік.

      Наразі зі 187 постійних лісокористувачів комунальної власності до системи електронного обліку підключено лише 69. А 7,5% лісового фонду не закріплено за постійними лісокористувачами. Відповідно їх ніхто не охороняє, і жодний облік цієї деревини не здійснюють.

      За словами Гончарука, з 1 лютого 2020-го року в Україні:

      •  Має повноцінно запрацювати централізований облік деревини.
      • МВС, Держлісагентство та Держекоінспекція повинні безперервно запобігати незаконним вирубкам лісів і виявляти порушення.
      • Держлісагентство, інші постійні лісокористувачі та власники лісів мають оприлюднювати на офіційних веб-сайтах інформацію щодо справ про лісопорушення.
      • Голови ОДА мають надати пропозиції щодо закріплення за постійними лісокористувачами лісів, які не мають власника.

      Радимо ознайомитися! Гончарук пригрозив новим ударом по гральному бізнесу, який "почав підіймати голову"

      Гральний бізнес

      Гончарук відзвітував, що сьогодні закрито понад 5300 нелегальних закладів.

      20 грудня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів позачергове засідання Кабінету міністрів. На ньому Гончарук заявив, що з нелегальними ігровими залами в Україні буде покінчено. Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що усі гральні заклади будуть закриті з 16 години 20 грудня.

      Водночас він доручив головам ОДА та Нацполіції продовжити боротьбу з ними, зокрема:

      • вжити всіх заходів для недопущення реклами незаконного грального бізнесу;
      • посилити заходи із запобігання переходу нелегального грального бізнесу в онлайн.

       

      Непотрібні аналізи, від яких варто відмовитись
      10 січня
      16690
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Пальне Гральний бізнес
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      10 січня , 22:00 Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
      Анастасія Зазуляк 38411
      10 січня , 22:00 Перемирия не будет: за чей счет война в Ливии продолжается
      Злой Одессит 327
      31 грудня 2019 , 14:04 100 мільйонів гривень розіграли в акції Iron Man
      464
      10 січня , 21:00 Людмила Таран: "Історія України така страшна, в ній долі катів і жертв переплелися"
      Наталія Лебідь 489
      10 січня , 20:30 Сбитый лайнер МАУ: Иран против США
      Іван Яковина 740
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук