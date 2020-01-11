2020-й рік стане роком детінізації української економіки: що вже вдалося зробити владі

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук підбив підсумки боротьби з тіньовими ринками. За його словами, щонайменше тіньового ринку нафтопродуктів в Україні не буде.

Як підкреслив Гончарук у своєму телеграмі, тіньові схеми — це кошти, вкрадені у кожного українця. А 2020-й рік стане роком детінізації української економіки.

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Нелегальні АЗС

Гончарук запевнив, що усі схеми тіньового ринку нафтопродуктів буде викрито та ліквідовано, а іхніх учасників притягнуто до відповідальності.

Також він підбив підсумки широкої кампанію з ліквідації тіньових схем торгівлі пальним, яку було розпочато за ініціативи українського президента Зеленського. За його словами Державна фіскальна служба, Нацполіція та СУ здійснили 2200 перевірок – загалом було перевірено інформацію щодо 1399 нелегальних АЗС.

Із них:

377 – зупинили діяльність;

316 – демонтовані раніше або відсутні за адресами;

243 – демонтовані за звітний період;

463 – оформили ліцензію.

Крім того, українські правоохоронці вилучили з обігу:

– 4 тисячі тонн паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 93,4 мільйона гривень,

– обладнання на суму 94,2 мільйона гривень.

Згалом було відкрито 152 кримінальних та 292 адміністративних провадження.

"ДФС і СБУ мають продовжити перевірки, а місцева влада – активніше долучитися до процесу у межах робочих груп", – наголосив Гончарук.

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Деревина

Гончарук повідомив, що питанням майже 12% лісового фонду України займаються органи місцевого самоврядування. Вони, зі свого боку, заготовляють приблизно 2 мільйони кубометрів деревини в рік.

Наразі зі 187 постійних лісокористувачів комунальної власності до системи електронного обліку підключено лише 69. А 7,5% лісового фонду не закріплено за постійними лісокористувачами. Відповідно їх ніхто не охороняє, і жодний облік цієї деревини не здійснюють.

За словами Гончарука, з 1 лютого 2020-го року в Україні:

Має повноцінно запрацювати централізований облік деревини.

МВС, Держлісагентство та Держекоінспекція повинні безперервно запобігати незаконним вирубкам лісів і виявляти порушення.

Держлісагентство, інші постійні лісокористувачі та власники лісів мають оприлюднювати на офіційних веб-сайтах інформацію щодо справ про лісопорушення.

Голови ОДА мають надати пропозиції щодо закріплення за постійними лісокористувачами лісів, які не мають власника.

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Гральний бізнес

Гончарук відзвітував, що сьогодні закрито понад 5300 нелегальних закладів.

20 грудня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів позачергове засідання Кабінету міністрів. На ньому Гончарук заявив, що з нелегальними ігровими залами в Україні буде покінчено. Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що усі гральні заклади будуть закриті з 16 години 20 грудня.

Водночас він доручив головам ОДА та Нацполіції продовжити боротьбу з ними, зокрема: