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Телеканал новин 24 Новини Новини України

20 червня Верховна Рада розгляне законопроект щодо нацбезпеки

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У середу, 20 червня, депутати Верховної Ради мають розглянути законопроект про національну безпеку. Ймовірно, що цей документ буде єдиним важливим, який стоїть сьогодні на порядку денному в парламенті.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 Каналу.

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Сьогодні у депутатів традиційно день ратифікації, але вже у другій половині дня, десь о 12:30 годині, вони мають почати розглядати законопроект про національну безпеку України. Нагадаємо, що це вже друге читання. До цього часу депутати подали 427 поправок, комітет їх вже опрацював і цікаво, що трохи переробив президентський законопроект.

Усі поправки – це традиційна процедура, коли майже за кожне виправлення депутати голосують, виступають та підтримують чи не підтримують.

Законопроект про національну безпеку має наблизити Україну та українську армію до стандартів НАТО. Однак деякі депутати говорили про те, що президент хоче узурпувати цю владу і позбавити парламент цивільного контролю, але вчора у профільному комітеті законопроект вже підтримали і рекомендували голосувати та зазначили, що жодних загроз узурпації немає.

Теги: Законопроект Новини України Новини політики Законодавство Верховна Рада Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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