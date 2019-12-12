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      20 гривень за долар – це фантастика, – Милованов

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      Щоб гривня зміцніла до 20 за долар потрібні 20 мільярдів інвестицій / Ілюстративне фото

      Курс гривні у 2020 році щодо долару США на рівні 20 до 1 можливий, хіба якщо Україна залучить 10 або й 20 мільярдів доларів інвестицій. У іншому випадку такий сценарій виглядає фантастичним.

      Про це говорив міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства України Тимофій Милованов у інтерв'ю DW, опублікованому 11 грудня.

      Читайте також: Чому гривня зміцнюється, а ціни не падають: пояснення Гончарука

      Чи буде курс 20 гривень за долар

      Міністр Милованов вважає, що "навряд чи".

      Я думаю, що це – фантастика. Думаю, 20 гривень – це дуже малоймовірно,
      – наголосив він.

      І пояснив: "Якщо до нас зайде дуже-дуже багато інвестицій... Якщо зайде 10 – 20 мільярдів доларів, можливо, такий курс і буде".

      Зауважимо, що 11 грудня долар купували за 23,43 гривні – востаннє долар так дешево коштував у листопаді 2015 року.

      При цьому міністр зауважив, що не все так однозначно в економіці: "Якщо курс зростає, це добре для експортерів, якщо він падає, це добре для імпортерів і для населення в цілому".

      Курс
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

      До теми: Зради там немає: НБУ з коміксом пояснив зміцнення гривні

       

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня Курси валют Тимофій Милованов Інвестиції
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