20 гривень за долар – це фантастика, – Милованов
Курс гривні у 2020 році щодо долару США на рівні 20 до 1 можливий, хіба якщо Україна залучить 10 або й 20 мільярдів доларів інвестицій. У іншому випадку такий сценарій виглядає фантастичним.
Про це говорив міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства України Тимофій Милованов у інтерв'ю DW, опублікованому 11 грудня.
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Чи буде курс 20 гривень за долар
Міністр Милованов вважає, що "навряд чи".
Я думаю, що це – фантастика. Думаю, 20 гривень – це дуже малоймовірно,
– наголосив він.
І пояснив: "Якщо до нас зайде дуже-дуже багато інвестицій... Якщо зайде 10 – 20 мільярдів доларів, можливо, такий курс і буде".
Зауважимо, що 11 грудня долар купували за 23,43 гривні – востаннє долар так дешево коштував у листопаді 2015 року.
При цьому міністр зауважив, що не все так однозначно в економіці: "Якщо курс зростає, це добре для експортерів, якщо він падає, це добре для імпортерів і для населення в цілому".
Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу
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