В Україні розпочався день тиші перед виборами: що це означає

Опівночі 20 квітня в Україні розпочався день тиші напередодні другого туру президентських виборів. Сьогодні законом заборонена будь-яка політична реклама чи передвиборча агітація на користь кандидатів у президенти.

З 00:00 суботи, 20 квітня, комунальні служби зобов'язані зняти раніше розклеєні в публічних місцях передвиборні агітаційні матеріали політиків – білборди, банери, вивіски, рекламу на транспорті, вітринах тощо.

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Кандидатам у президенти заборонено проводити 20 квітня зустрічі з виборцями та поширювати агітацію у ЗМІ. Також не можна показувати агітаційні фільми чи кліпи, розповсюджувати виборчі листівки, плакати, публічно закликати голосувати за або не голосувати за певних кандидатів, а також публічно оцінювати їхню діяльність.

Будь-яка політична реклама вважається незаконною і призведе до неприємних наслідки для тих кандидатів, у чиїх інтересах вона проводиться.

День тиші не поширюється на розповсюдження інформації, що стосується безпосередньо самих виборів – роз'яснення законодавчих норм, порядку голосування, запрошення взяти участь у виборах.

Яке покарання загрожує порушникам дня тиші?

За порушення дня тиші встановлена адміністративна відповідальність. За агітацію простим громадянам загрожує штраф у розмірі 510-850 гривень, а посадовцям – 850-1360 гривень.

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Але сам факт порушення спершу треба довести в суді. Коли поліція виявляє порушення, то складає протокол, а тоді суд ухвалює рішення. Але навряд чи суд зможе довести, що ті чи інші білборди або плакати мають стосунок до виборів.

Чи карають за агітацію у соціальних мережах?

Закон України передбачає відповідальність за агітацію в день тиші лише для інтернет-ЗМІ. Для звичайних користувачів покарання на сьогодні не передбачено. Юзери не є ані членами політичних партій, ані ЗМІ, ані рекламними та піарагенціями, тому на них не поширюється заборона на передвиборчу агітацію.

Проте Міністерство внутрішніх справ закликає українців утриматися в день тиші від аватарок у Facebook із закликом підтримати того чи іншого кандидата у президенти. Незважаючи на відсутність покарання, це також є порушенням законодавства.