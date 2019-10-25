20 міст, 4 країни і 24 канал: прем'єра фільму "Ukraїner. The Movie"

Показ фільму у кінотеатрах 20 міст розпочнеться о 19:00 1 листопада. Прем'єри заплановані як у великих кінозалах, так і в невеличких приміщеннях, як у Києві та Лос Анжелесі, так і в Царичанці та Іваньках. Окрім того, телепремєра цього фільму відбудеться теж 1 листопада на 24 каналі о 23:50.

80-хвилинний фільм покаже один день з життя України, висвітливши найцікавіші відкриття проєкту Ukraїner. За словами організаторів, стрічка об'єднає українців від Маріуполя до Івано-Франківська та від Ноттінгема до Варшави.

Цікаво! Ukraïner анонсував вихід книги про невідому Україну для іноземців

Про що фільм? "Ukraїner. The Movie" показує історію про буденне життя однієї з найбільш невідомих країн європейського континенту, розповідає про героїв із різних куточків України, їхнє життя та побут, ремесла й мистецтво, цікаві ініціативи та культуру. Персонажі цієї стрічки не пов’язані між собою, їхні світи – різні, утім, ця різність об’єднує країну.

Прем'єри фільму "Ukraїner. The Movie" покажуть у таких містах:

Київ (місць вже немає, планується додатковий показ) Львів (місць вже немає, планується додатковий показ) Харків Чернівці Вишневе Нова Каховка Миколаїв Вознесенськ Енергодар Вінниця Маріуполь Приморськ Іваньки Івано-Франківськ Хмельницький Рівне Кропивницький Дніпро Кривий Ріг Запоріжжя Festiwal Filmowy (місць вже немає) Ноттінгем Чортків Царичанці

"Це буде неймовірна і незабутня мить, яку ми транслюватимемо у прямому ефірі. Перебуваючи на одному з цих показів, ви зустрінетесь із командою проєкту та фільму та зможете поспілкуватись наживо, у якій точці на мапі ви б не були", – повідомили на сайті Ukraїner.