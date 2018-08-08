20 ознак того, що вас зраджують

Дуже важко з’ясувати – зраджує вам кохана людина чи ні. Це можна виявити за кількома ознаками.

Детектив, колишній агент ФБР Том Мартін описав найпоширеніші ознаки зради у Дивлячись на життя приватними очима (Seeing Life through Private Eyes), пише Independent.

Читайте також: Які ознаки вказують на те, що у вас здорові стосунки

Щоб викрити зраду чи спростувати підозри один з партнерів наймає детектива для розслідування справи.



20 ознак зради

20 ознак зради партнера:

Зміна звичок. Ранній відхід і пізнє повернення додому. Ділові поїздки. Відсутність партнера на сімейних святах або вихідних. Понаднормова робота. Незрозумілі витрати. Інші акаунти в соціальних мережах. Приховані рахунки кредитної картки. Надмірний догляд за собою. Чужий запах та сліди від помади. Купівля незрозумілих подарунків. Несподівана любов до спортзалу. Незрозумілі предмети (до прикладу, презервативи в машині) Пропущені дзвінки та SMS з невідомого номера. Закодовані або приховані повідомлення в телефоні. Менша кількість сексу. Ухиляння і захисна поведінка. Очевидна брехня. Прискіпливість і запальність партнера. Несприйняття несподіваних візитів (до прикладу, якщо ви прийшли на роботу без дзвінка).



У партнера закодовані або приховані повідомлення в телефоні

До слова, про розрив відносин можуть свідчити невербальні прояви, які люди часто ігнорують.