20 ознак того, що вас зраджують
Дуже важко з’ясувати – зраджує вам кохана людина чи ні. Це можна виявити за кількома ознаками.
Детектив, колишній агент ФБР Том Мартін описав найпоширеніші ознаки зради у Дивлячись на життя приватними очима (Seeing Life through Private Eyes), пише Independent.
Читайте також: Які ознаки вказують на те, що у вас здорові стосунки
Щоб викрити зраду чи спростувати підозри один з партнерів наймає детектива для розслідування справи.
20 ознак зради
20 ознак зради партнера:
- Зміна звичок.
- Ранній відхід і пізнє повернення додому.
- Ділові поїздки.
- Відсутність партнера на сімейних святах або вихідних.
- Понаднормова робота.
- Незрозумілі витрати.
- Інші акаунти в соціальних мережах.
- Приховані рахунки кредитної картки.
- Надмірний догляд за собою.
- Чужий запах та сліди від помади.
- Купівля незрозумілих подарунків.
- Несподівана любов до спортзалу.
- Незрозумілі предмети (до прикладу, презервативи в машині)
- Пропущені дзвінки та SMS з невідомого номера.
- Закодовані або приховані повідомлення в телефоні.
- Менша кількість сексу.
- Ухиляння і захисна поведінка.
- Очевидна брехня.
- Прискіпливість і запальність партнера.
- Несприйняття несподіваних візитів (до прикладу, якщо ви прийшли на роботу без дзвінка).
У партнера закодовані або приховані повідомлення в телефоні
До слова, про розрив відносин можуть свідчити невербальні прояви, які люди часто ігнорують.
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.