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20 ознак того, що вас зраджують

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20 ознак зради
20 ознак зради / buzzfeed.com

Дуже важко з’ясувати – зраджує вам кохана людина чи ні. Це можна виявити за кількома ознаками.

Детектив, колишній агент ФБР Том Мартін описав найпоширеніші ознаки зради у Дивлячись на життя приватними очима (Seeing Life through Private Eyes), пише Independent.

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Щоб викрити зраду чи спростувати підозри один з партнерів наймає детектива для розслідування справи.

20 ознак зради
20 ознак зради

20 ознак зради партнера:

  1. Зміна звичок.
  2. Ранній відхід і пізнє повернення додому.
  3. Ділові поїздки.
  4. Відсутність партнера на сімейних святах або вихідних.
  5. Понаднормова робота.
  6. Незрозумілі витрати.
  7. Інші акаунти в соціальних мережах.
  8. Приховані рахунки кредитної картки.
  9. Надмірний догляд за собою.
  10. Чужий запах та сліди від помади.
  11. Купівля незрозумілих подарунків.
  12. Несподівана любов до спортзалу.
  13. Незрозумілі предмети (до прикладу, презервативи в машині)
  14. Пропущені дзвінки та SMS з невідомого номера.
  15. Закодовані або приховані повідомлення в телефоні.
  16. Менша кількість сексу.
  17. Ухиляння і захисна поведінка.
  18. Очевидна брехня.
  19. Прискіпливість і запальність партнера.
  20. Несприйняття несподіваних візитів (до прикладу, якщо ви прийшли на роботу без дзвінка).

У партнера закодовані або приховані повідомлення в телефоні
У партнера закодовані або приховані повідомлення в телефоні

До слова, про розрив відносин можуть свідчити невербальні прояви, які люди часто ігнорують.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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