20-річну модель Шинейд Макнамару знайшли мертвою на яхті мільярдера: подробиці

Австралійська модель і зірка Instagram 20-річна Шинейд Макнамара була знайдена мертвою на яхті мексиканського мільярдера біля берегів Греції.

Яхта належить одному з найбагатших людей Мексики, 87-річному бізнесмену Альберто Баільєресу. Про це повідомляє видання The Sun.

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Відомо, що Шинейд працювала на розкішній яхті Mayan Queen IV вартістю 140 мільйонів доларів протягом чотирьох місяців. Чим саме займалася дівчина на судні досі невідомо.

Допис, поширений Salt Bby (@sineadmcnamara) 12 Лип 2018 р. о 9:13 PDT

Зазначається, що сам мексиканський бізнесмен покинув яхту за два дні до того, як на кормі знайшли Шинейд без свідомості. Деякі із західних ЗМІ пишуть, що дівчина була ще жива, але померла у вертольоті по дорозі в лікарню.

Допис, поширений Salt Bby (@sineadmcnamara) 5 Сер 2018 р. о 10:38 PDT

Брат Шинейд Джейк Макнамара підтвердив загибель своєї сестри.

Наразі грецька поліція з'ясовує, що сталося на яхті за дві доби відсутності її власника, коли на борту залишалися члени екіпажу, персонал і Шинейд Макнамара.

Допис, поширений Salt Bby (@sineadmcnamara) 9 Сер 2018 р. о 12:33 PDT