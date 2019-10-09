20 українців не змогли вилетіти з аеропорту Риги через байдужість працівників: деталі скандалу

20 громадян України не змогли вилетіти з Міжнародного аеропорту "Рига" до Києва через незадовільну роботу працівників аеропорту. Українці користувалися послугами компанії Wizzair.

Олександр Глущенко у фейсбуці написав, що українці не вилетіли з вини аеропорту. Справа у тому, що у годину пік працював лише 1 пункт контролю з 8 можливих.

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Українець зазначив, що у проміжку 2 годин з аеропорту "Рига" відлітають 6 літаків. Весь цей час лише 2 працівників перевіряють документи на митному контролі.



Лише 2 працівників перевіряли речі пасажирів у годину пік/ Фото з фейсбуку Олександра Глущенка

Глущенко написав, що близько 500 людей стояли у черзі і лише 2 працівників перевіряли речі на митному контролі.



Черга в аеропорту "Рига"/ Фото з фейсбуку Олександра Глущенка



Велика кількість людей не встигли на свій рейст через чергу/ Фото з фейсбуку Олександра Глущенка

Люди, котрі приїхали за 2-4 години до рейсу також не встигли на літак, стверджує українець.

Riga International Airport, ви просто найгірші! Такої організації роботи і пофігізму не зустрічав ні в одному аеропорту світу,

– написав українець.

Він додав, що навіть після перевірки всіх документів перед українцями "просто зачинили двері".

І відморозилися! Коли співробітникам аеропорту повідомляли про те, що скоро виліт, що ми запізнюємося – ніякої реакції,

– обурився Олександр.

Наразі українці не знають, як будуть повератися додому. Працівників аеропорту "Рига" цей інцидент ніяк не хвилює.

"Купуйте квитки самостійно, живіть де хочете! Робіть, що хочете. Харчуйтеся як хочете! Ми не відповідаємо ні за що", – так написав українець про реакцію персоналу в Міжнародному аеропорті "Рига".

У коментарях до посту користувачі також відзначили "дивний" режим роботи аеропорту. "Сьогодні вперше побачив, як мій літак летить без мене", – пишуть юзери.



Цим літаком мали летіти українці з Риги до Києва/ Фото з фейсбуку Олександра Глущенка